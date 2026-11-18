Wald im Klimawandel – Forstminister legt Jahresbericht vor
Hessen zählt zu den waldreichsten Bundesländern. Doch Sommerdürre und Schädlinge setzen den Bäumen zu. Wie wollen Forstleute gegensteuern?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie geht es den hessischen Wäldern in Zeiten des Klimawandels? Forstminister Ingmar Jung (CDU) stellt heute (10.00 Uhr) den Waldzustandsbericht 2026 vor. In einem Forstamt im Wald bei Wiesbaden bilanziert er Baumschäden und erläutert forstliche Gegenmaßnahmen. Damit ist vor allem der Umbau in standortgerechte, strukturreiche und klimagerechte Wälder gemeint.
Vor einem Jahr hatte Jung bei der Präsentation des damaligen Waldzustandsberichts 2025 von nur minimalen Verbesserungen gesprochen. Die Schäden, die von 2018 bis 2022 durch viel Sturm und viel Trockenheit angerichtet worden seien, machten sich immer noch massiv bemerkbar, sagte der Forstminister seinerzeit.
Hessen und Rheinland-Pfalz haben anteilig am meisten Wald
Hessen ist neben Rheinland-Pfalz das waldreichste Bundesland. Nach Zahlen des Forstministeriums in Wiesbaden zählt der hessische Wald fast 900.000 Hektar. Größter Waldbesitzer ist das Land. Ihm gehören 38 Prozent der Waldfläche. 36 Prozent sind Körperschaftswald: Dieser verteilt sich auf mehr als 400 Gemeinden und Städte. Etwa ein Viertel der Waldfläche ist Privatwald – einschließlich des sogenannten Gemeinschaftswaldes.