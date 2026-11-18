Wiesbaden (dpa/lhe) - Die diesjährige Dürre und Hitze haben Hessens Wäldern besonders zugesetzt. Forstminister Ingmar Jung teilte anlässlich der Vorlage des Waldzustandsberichts 2026 mit, dieser zeige, «wie dringend wir handeln müssen». Der CDU-Politiker fuhr fort: «Hitze, Trockenheit und die Folgen des Klimawandels hinterlassen immer deutlichere Spuren.»

Das Vegetationsjahr von Oktober 2025 bis September 2026 führte laut dem Forstministerium in Wiesbaden im bereits geschwächten hessischen Wald «zu einer neuen, bislang nicht erreichten Dynamik des Schadgeschehens.» Es sei mit knapp 571 Millimetern Niederschlag das trockenste Vegetationsjahr in Hessen seit 30 Jahren gewesen.

Foto: Arne Dedert/dpa Hessens Forstminister Ingmar Jung (CDU) erläutert den Waldzustandsbericht 2026. (Archivbild)

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge sei der Sommer 2026 in Hessen zudem der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881 gewesen. «Infolge der hohen Temperaturen und geringen Niederschläge trockneten die Böden während der Sommermonate fast landesweit aus», ergänzte das Ministerium. Dürre- und Hitzephasen boten Baumschädlingen wie dem Borkenkäfer ideale Bedingungen zur Vermehrung.

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Forstminister Jung betonte, der Waldumbau werde konsequent fortgesetzt. Waldbesitzer würden dabei unterstützt, «vielfältige und widerstandsfähige Mischwälder zu entwickeln. Denn wir wollen unseren Wald auch für kommende Generationen erhalten».

Hessen und Rheinland-Pfalz haben anteilig am meisten Wald