Feuerwehr

Waldbrand bei Hanau - 4.800 Quadratmeter betroffen

Mitten in der Nacht rückt die Feuerwehr in Hanau zu einem Waldbrand aus. Was die Flammen ausgelöst hat, ist noch nicht geklärt.

Die Feuerwehr hielt am frühen Morgen noch die Brandwache ab. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Feuerwehr hielt am frühen Morgen noch die Brandwache ab. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Etwa 4.800 Quadratmeter Wald haben in der Nacht bei Hanau gebrannt. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen fast zwei Stunden lang, bis der Brand gelöscht war, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Am frühen Morgen waren die Einsatzkräfte demnach noch für die Brandwache vor Ort. Was das Feuer ausgelöst habe, sei noch unklar. Gebrannt habe es in der Nähe des Stadtteils Großauheim.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Waldbrand in Mittelhessen - 12.000 Quadratmeter betroffen
Feuerwehreinsatz

Waldbrand in Mittelhessen - 12.000 Quadratmeter betroffen

In der Nähe der A5 gerät ein Waldstück in Brand. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange.

26.07.2026

Waldbrand bei Paris – Verdacht auf Brandstiftung
Wald von Fontainebleau

Waldbrand bei Paris – Verdacht auf Brandstiftung

Im Wald von Fontainebleau kämpfen 400 Feuerwehrleute gegen ein Feuer, das bereits 800 Hektar zerstört hat. Löschflugzeuge und Evakuierungen prägen die Lage südlich von Paris.

13.07.2026

Grasellenbach: 50 Quadratmeter Wald in Brand
Feuerwehr

Grasellenbach: 50 Quadratmeter Wald in Brand

Ein Waldstück im Grasellenbacher Ortsteil Hammelbach stand am Sonntagmittag in Flammen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

08.09.2025

Waldbrand an Grenze zwischen Bayern und Hessen gelöscht
Waldbrand

Waldbrand an Grenze zwischen Bayern und Hessen gelöscht

Ein Feuer bricht in einem Waldgebiet auf der Landesgrenze zwischen Bayern und Hessen aus. Aus beiden Ländern löschen Einsatzkräfte. Nun ermittelt die Polizei.

20.08.2025

Feuerwehr löscht Waldbrand bei Großauheim
Brände

Feuerwehr löscht Waldbrand bei Großauheim

Bei Hanau-Großauheim gerät ein Waldstück in Brand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

15.05.2025