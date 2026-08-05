Waldbrand bei Hanau - 4.800 Quadratmeter betroffen
Mitten in der Nacht rückt die Feuerwehr in Hanau zu einem Waldbrand aus. Was die Flammen ausgelöst hat, ist noch nicht geklärt.
Hanau (dpa/lhe) - Etwa 4.800 Quadratmeter Wald haben in der Nacht bei Hanau gebrannt. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen fast zwei Stunden lang, bis der Brand gelöscht war, wie ein Polizeisprecher sagte.
Am frühen Morgen waren die Einsatzkräfte demnach noch für die Brandwache vor Ort. Was das Feuer ausgelöst habe, sei noch unklar. Gebrannt habe es in der Nähe des Stadtteils Großauheim.