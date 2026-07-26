Feuerwehreinsatz

Waldbrand in Mittelhessen - 12.000 Quadratmeter betroffen

In der Nähe der A5 gerät ein Waldstück in Brand. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange.

Etwa 200 Einsatzkräfte bekämpften am Nachmittag den Brand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Etwa 200 Einsatzkräfte bekämpften am Nachmittag den Brand. (Symbolbild)

Grebenau (dpa/lhe) - Rund 12.000 Quadratmeter Wald sind entlang der Autobahn 5 in Mittelhessen in Brand geraten. Etwa 200 Feuerwehrleute seien in dem Gebiet bei Grebenau im Vogelsbergkreis im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen, sagte ein Polizeisprecher. Der Verkehr auf der A5 sei derzeit nicht beeinträchtigt. Noch sei unklar, was den Brand ausgelöst hat. Die Löscharbeiten laufen demnach seit dem späten Vormittag. Für das Gebiet wurde eine Rundfunkwarnmeldung herausgegeben.

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