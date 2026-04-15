Feuerwehreinsatz

Waldbrand bei Seligenstadt - Hubschrauber im Einsatz

Rund 100 mal 60 Meter Waldfläche standen im Kreis Offenbach in Flammen. Laut Polizeisprecher kam niemand zu Schaden. Die Ursache war zunächst unklar.

Der Waldbrand ist laut Polizei unter Kontrolle. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Waldbrand ist laut Polizei unter Kontrolle. (Symbolbild)

Seligenstadt (dpa/lhe) - Nahe Seligenstadt im Kreis Offenbach hat ein Wald gebrannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, stand eine Fläche von rund 100 mal 60 Metern in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen kam niemand zu Schaden. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte der Sprecher. Die Ursache sei noch unklar, die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Zur Unterstützung der Löscharbeiten war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

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