3. Fußball-Liga

Waldhof kommt gegen Hoffenheim II spät zum Ausgleich

Erst in der Schlussphase gelingt Waldhof Mannheim der ersehnte Treffer gegen Hoffenheim II. In der Tabelle stecken beide Teams weiter im Mittelfeld fest.

Durften spät über den Ausgleich jubeln: die Fans des SV Waldhof Mannheim. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Durften spät über den Ausgleich jubeln: die Fans des SV Waldhof Mannheim. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat erneut Moral bewiesen und wie schon in den vergangenen Heimspielen nach Rückstand noch etwas Zählbares ergattert. Anders als zuletzt reichte es beim 1:1 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim II jedoch nur zu einem Punkt. Vincent Thill egalisierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Hoffenheimer Führung durch Luis Engelns (19.).

Die Gäste gingen vor 9.070 Zuschauern mit ihrer ersten Chance in Front. Das Spiel des Waldhofs, der es immer wieder über die Flügel versuchte, blieb insgesamt zu statisch und ausrechenbar.

Ab Mitte der zweiten Hälfte drückte Mannheim dann aber auf den Ausgleich. Felix Lohkemper hatte diesen zweimal auf dem Fuß, auch Sanoussy Ba kam zum Abschluss. Hoffenheim verteidigte lediglich die Führung - das sollte sich rächen. Thill traf mit einem satten Schuss ins lange Eck. Kurze Zeit später hatte Kushtrim Asallari sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, vergab allerdings.

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