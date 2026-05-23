Waldhof Mannheim holt Pokalsieg vor 17.000 Fans

Mannheim (dpa/lsw) - Nach vier Jahren spielt der SV Waldhof Mannheim in der kommenden Saison wieder im DFB-Pokal. Der Fußball-Drittligist gewann den badischen Verbandspokal vor 17.000 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gegen den Oberligisten und Stadtrivalen VfR Mannheim und sicherte sich mit einem 3:0 (1:0)-Sieg das begehrte Ticket für den Wettbewerb. Die Tore erzielten Terrence Boyd (18.), Lovis Bierschenk (70.) und Julian Rieckmann (84.).

Der Waldhof zeigte sich angesichts der jüngsten schwachen Ergebnisse und den Querelen im Verein um Präsidenten-Berater Thorsten Weck verunsichert. Den Spielern unterliefen immer wieder leichte Ballverluste. So war der Drittligist zwar feldüberlegen, ein Zwei-Klassen-Unterschied war aber nicht zu erkennen. Erleichtert atmete der Großteil der Zuschauer auf, als Boyd von der Strafraumgrenze die Führung erzielte (18.). Im Anschluss verflachte die Partie zunehmend.

Nach dem Wechsel versuchte der VfR, auf den Ausgleich zu drücken. Allerdings blieben Chancen Mangelware. Auch der Waldhof blieb in der Offensive zunächst schwach, traf aber durch einen satten Schuss von Bierschenk sowie durch Rieckmann, der von Boyd auf die Reise geschickt worden war – allerdings erst im Nachschuss, weil er zuvor noch an VfR-Keeper David Nreca-Bisinger gescheitert war.