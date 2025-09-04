3. Liga

Waldhof Mannheim muss 90.700 Euro Geldstrafe zahlen

Das DFB-Sportgericht ahndet die Vorfälle beim Drittliga-Spiel gegen Dynamo Dresden.

Das DFB-Sportgericht hat Waldhof Mannheim zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Foto: Uwe Anspach/dpa
Das DFB-Sportgericht hat Waldhof Mannheim zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.
