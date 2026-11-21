Aachen (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim kommt in der 3. Fußball-Liga nicht voran. Die Kurpfälzer verloren aufgrund eines Doppelpacks von Mika Schroers (50./Foulelfmeter und 52. Minute) und eines Tores von Ken Izekor (90.+3) bei Alemannia Aachen mit 0:3 (0:0). Vor den Sonntagsspielen rutschte der Waldhof damit auf Platz neun ab.

In der ersten Hälfte gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Auf Mannheimer Seite hatte Julian Ulbricht die größte Chance. Sein Kopfball nach Hereingabe von Jid Okeke landete aber direkt in den Händen von Aachens Torhüter Manuel Riemann (6.). Auf der anderen Seite war Mannheims Schlussmann Thijmen Nijhuis weniger gefordert. Ein Schuss von der Strafraumgrenze von Georg Ermolaev ging knapp neben das Tor der Gäste (27.).

Polte und Boyd treffen nicht

Die kalte Dusche für Mannheim folgte direkt nach der Pause: Maximilian Thalhammer foulte im Strafraum Schroers, und der Gefoulte verwandelte den Strafstoß sicher zur Aachener Führung. Der 24-Jährige traf nur zwei Minuten später souverän nach einem Konter über drei Stationen zu seinem sechsten Saisontreffer. Für Mannheim verpassten Moritz Polte und Terrence Boyd den Anschluss (57. und 58.).

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