Waldhof Mannheim verliert bei den Würzburger Kickers
Nach der Niederlage gegen den FC Ingolstadt unter der Woche hat der SV Waldhof auch gegen die Würzburger Kickers das Nachsehen. Eine Umschaltsituation kurz vor Spielende entscheidet die Partie.
Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat zum fünften Mal in dieser Saison verloren. Die Kurpfälzer unterlagen den Würzburger Kickers auswärts mit 0:2 (0:1). Xaver Kiefersauer (44. Minute) und Tarsis Bonga (89.) trafen für die Gastgeber aus Bayern.
Drei Tage nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt unter der Woche hatte der SV Waldhof in Würzburg im ersten Durchgang leichte Spielvorteile, wurde aber nur selten wirklich gefährlich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schob Kiefersauer dann etwas aus dem Nichts zur Würzburger Führung ein (44.).
Nach dem Seitenwechsel waren die Mannheimer um den Ausgleichstreffer bemüht, scheiterten jedoch immer wieder am Würzburger Torwart Marko Rajkovacic. Kurz vor Spielende machte Bonga nach einer Umschaltsituation für die Bayern alles klar (89.).
Als Nächstes trifft der SV Waldhof auf die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Das Team von Trainer Rui Mota empfängt die Sinsheimer am kommenden Wochenende sonntags zum Abschluss des elften Spieltags im Carl-Benz-Stadion. (19.30 Uhr/MagentaTV)