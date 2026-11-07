3. Liga

Waldhof mit Last-Minute-Sieg gegen Köln

Waldhof Mannheim hat einen wichtigen Sieg geschafft. In der Nachspielzeit hat Julian Ulbricht getroffen.

Mannheims Terrence Boyd erzielte die Führung gegen Köln. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Mannheims Terrence Boyd erzielte die Führung gegen Köln. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Dank eines Elfmeter-Tores in der Nachspielzeit durch Julian Ulbricht (90.+2) hat der SV Waldhof Mannheim sein Heimspiel gegen Fortuna Köln mit 2:1 (1:1) gewonnen. Terrence Boyd hatte Mannheim vor fast 10.000 Zuschauern in Führung gebracht (29.), Romeo Aigbekaen glich bereits drei Minuten später aus.

Nachdem Boyds Tor in der sechsten Minute wegen Abseits nicht gezählt hatte, stand er nach knapp einer halben Stunde am langen Pfosten genau richtig. Er musste den Pass von Julian Rieckmann nur noch über die Linie schieben - die verdiente Führung gegen eine offensiv schwache Fortuna, die aber kurze Zeit später mit dem ersten guten Angriff durch Aigbekaen nach Zuspiel von Bennit Bröger aus sieben Metern zum Ausgleich kam.

Waldhof überlegen

Auch im zweiten Durchgang war der Waldhof klar spielbestimmend. Boyd hatte nach erneutem Zuspiel von Rieckmann frei stehend die große Chance zur neuerlichen Waldhof-Führung, scheiterte aber aus fünf Metern am gut reagierenden Torhüter Ben Zich (55.). Insgesamt war das Mannheimer Spiel aber vor dem Tor nicht zielstrebig genug. So musste eine für Mannheim glückliche Elfmeter-Entscheidung herhalten, nachdem Masca im Strafraum leicht geschubst worden war. 

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Für den Waldhof geht es am Samstag, 21. November, weiter mit dem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen.

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