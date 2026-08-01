Eintracht Frankfurt gewinnt Testspiel bei Waldhof Mannheim
Jonathan Burkhardt führt Eintracht Frankfurt zum nächsten Testspielsieg. Für Frankfurts Gegner Waldhof Mannheim startet in der kommenden Woche die Drittligasaison.
Mannheim (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat im Testspiel gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim gewonnen. Die Hessen siegten mit 1:0 (0:0) im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Vor den Augen der beiden befreundeten Fanlager erzielte Stürmer Jonathan Burkhardt das Tor des Tages in der 51. Minute.
Geleitet von seinem neuen und alten Cheftrainer Adi Hütter zeigte der Bundesligist aus Frankfurt den aktiveren Auftritt, erspielte sich im ersten Durchgang aber nicht viele Chancen. Nach dem Seitenwechsel wurde die Offensive der Eintracht etwas gefährlicher, ein zweites Tor gelang aber nicht. Mannheims Julian Ulbricht verpasste in der 70. Minute den Ausgleich.
Waldhof Mannheim startet dann am kommenden Freitag in die neue Saison. Zum Auftaktspiel der 3. Liga empfangen die Mannheimer den Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Eintracht Frankfurt absolviert sein erstes Pflichtspiel in drei Wochen im DFB-Pokal beim SC St. Tönis in Nordrhein-Westfalen.