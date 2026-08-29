Pferderennen

Wallach Stingray gewinnt zum Auftakt in Iffezheim

Auf der Galopprennbahn in Iffezheim beginnt die Grosse Woche. Ein fünf Jahre alter Wallach feiert den wichtigsten Sieg seiner Karriere.

In Iffezheim begann am Samstag die Grosse Woche. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
In Iffezheim begann am Samstag die Grosse Woche. (Archivbild)

Iffezheim (dpa/lsw) - Der fünf Jahre alte Wallach Stingray hat auf der Galopprennbahn in Iffezheim den 71. Preis der Sparkassen Finanzgruppe gewonnen. Vor 10.900 Zuschauern setzte er sich mit seinem Jockey Leon Wolff gegen den von Eduardo Pedroza gerittenen Delgardo durch, Rang drei ging an die Stute Soft Winds (Wladimir Panov).

Für den von Marcel Weiß in Mülheim an der Ruhr trainierten Stingray war es der vierte und zugleich wichtigste Sieg der Karriere. Besitzer ist der Stall Taxi4Horses.com des Pferdetransporteurs Günther Schmidt, der den Wallach auch gezogen hat. Nach 2000 Metern war Stingray am Eröffnungstag der Grossen Woche das dominierende Pferd und bescherte seinem Besitzer eine Prämie von 32.000 Euro.

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