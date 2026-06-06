Wetterbericht

Wann der Regen am Wochenende Pause macht

Grillparty oder Regenschirm? Die Wetterprognose für Baden-Württemberg verspricht wechselhafte Tage. Wann es sonniger wird und wo Windböen auftreten können.

Am Samstag soll es immer wieder regnen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Am Samstag soll es immer wieder regnen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Vorhersage für das erste Juni-Wochenende in Baden-Württemberg klingt eher nach Aprilwetter: Für Ausflüge oder Grillfeste könnte es zwischendurch passen, ganz ohne Blick in den Himmel geht es aber wohl nicht. Der Prognose zufolge ist zumindest zeitweise auch Regen dabei.

Heute soll es oft stark bewölkt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte. Hier und da könnte es demnach etwas regnen, zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Bergland und 24 Grad am Rhein. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es den Angaben nach stark bewölkt bis bedeckt, aber überwiegend trocken. Die Temperaturen sollen auf 14 bis 10 Grad zurückgehen.

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Sonntag kurz mal freundlicher 

Am Sonntag rechnet der DWD mit einem Wechsel aus Sonne und kompakteren Wolken, es soll aber trocken bleiben. Die Höchstwerte dürften der Vorhersage zufolge zwischen 20 und 24 Grad liegen, im Bergland etwas kühler um 18 Grad. Vereinzelt seien starke Windböen möglich, hieß es. 

Die Frühwerte am Montag sollen zwischen 7 und 12 Grad liegen. Der Tag starte mit viel Sonne, meinen die Wetterfachleute. Im Laufe des Vormittags sollen von Südwesten dichtere Wolkenfelder aufziehen. Am Abend setzt laut DWD Regen ein, vereinzelt könne es auch Gewitter geben. Mit den Wolken dürfte der Wind böig auffrischen. Die Temperaturen steigen den Angaben nach vorübergehend auf 22 bis 28 Grad an.

In der Nacht zum Dienstag soll verbreitet schauerartiger Regen fallen, dazu werden einzelne Gewitter erwartet. Die Tiefstwerte liegen nach Auskunft der Fachleute bei 17 bis 13 Grad. Auf hohen Schwarzwaldgipfeln sind der Prognose zufolge starke bis stürmische Böen aus Südwest zu erwarten.

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