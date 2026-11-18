Wann in Frankfurt wo protestiert wird
Frankfurt stehen neue Gen-Z-Proteste und andere Versammlungen bevor. Was ist genau geplant - und wo?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In zahlreichen Städten wollen junge Menschen an diesem Freitag (20. November) auf die Straße gehen. Die Initiative «Gen-Z regelt» und andere Veranstalter haben Proteste und Jugendstreiks angekündigt. Was in Frankfurt laut dem Ordnungsamt geplant ist:
- Die Initiative «Gen-Z regelt» lädt auf der Weseler Werft von 14.00 Uhr bis 16.30 zu einer stationären Kundgebung, dort werden etwa 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet
- Der «Internationale Jugendverband» veranstaltet eine Demonstration am Campus der Goethe-Universität mit etwa 75 Teilnehmenden
- Zu einem Demonstrationszug unter dem Motto «Schulstreik gegen Wehrpflicht», der um 10.00 Uhr am Willy-Brandt-Platz startet und zum Campus Westend führt, wurden 1.200 Menschen angemeldet. Veranstalter ist der Frankfurter Jugendbezirk der Gewerkschaft Verdi.
- Eine weitere Versammlung - ebenfalls des Verdi-Jugendbezirks - soll von 17.30 bis 21.30 Uhr unter dem Motto «Frankfurt gegen Wehrpflicht, Krieg und soziale Kürzungen» stattfinden, 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden genannt. Die konkrete Demonstrationsroute befand sich laut Ordnungsamt zuletzt noch in der sicherheitsbehördlichen Prüfung.