Wetter

Wann kommt der Frühling wieder? So sind die Aussichten

Noch bleibt es ungemütlich: Glätte, Regen und Schneeschauer prägen die nächsten Tage. Der Deutsche Wetterdienst stellt aber auch Besserung in Aussicht.

Stellenweise ist weiter mit Schnee zu rechnen. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Stellenweise ist weiter mit Schnee zu rechnen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg bleibt das Wetter vorerst ungemütlich. Wolken, Schauer und stellenweise auch Schnee prägen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das Bild – dazu kommt vor allem morgens Glätte.

Am frühen Morgen halten sich demnach viele Wolken, die Schauer lassen aber allmählich nach. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus drei und minus drei Grad. Vor allem im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und südlich davon könnte es glatt werden. Im Bergland treten zudem in der Früh noch starker Wind aus Nordwest auf.

Im Laufe des Tages bleibt es überwiegend stark bewölkt. Immer wieder ziehen Regen- und Schneeschauer durch, einzelne Gewitter mit starken Böen sind laut DWD nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen im Bergland etwa drei Grad, ansonsten etwa fünf bis zehn Grad.

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Weiter unbeständig zur Wochenmitte

In der Nacht zum Mittwoch sollen weitere Niederschläge fallen, die bis in mittlere Lagen als Schnee niedergehen können. Die Temperaturen gehen auf plus drei Grad am Rhein und bis zu minus zwei Grad in höheren Lagen von Schwarzwald und Alb zurück. Dabei könnte es gebietsweise erneut glatt werden.

Am Mittwoch bleibt es wolkig. Vor allem im Süden ziehen Regen- und im Bergland Schneeschauer durch. Die Höchstwerte liegen zwischen vier Grad im Bergland und bis zu zwölf Grad im Rheingraben. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost mit frischen Böen.

Der Lichtblick: Am Donnerstag soll es wieder freundlicher werden. Hier prognostiziert der DWD Höchstwerte bis zu 16 Grad. Das Osterwochenende wird möglicherweise also wieder deutlich angenehmer als zuletzt.

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