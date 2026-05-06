Wann kommt der Sonnenschein zurück - und wo?

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer einen Regenschirm besitzt, sollte ihn in den nächsten Stunden griffbereit halten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg Schauer aus dem Westen, die sich ausbreiten und auch mal als Gewitter mit durchaus starkem Regen auftreten können. Dabei kann es lokal Starkregen mit 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit geben. Auch kleinkörniger Hagel und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde seien nicht ausgeschlossen.

Laut DWD kann vereinzelt die Unwetterwarnschwelle überschritten werden. Die Temperaturen erreichen laut Prognose tagsüber 13 Grad in hohen Lagen bis 20 Grad in der Kurpfalz.

Starkregen lässt nach

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Der schauerartige Regen zieht in der Nacht zum Donnerstag ab, verspricht der Wetterdienst. Es bleibt aber wolkig bis stark bewölkt – hier und dort kann es anfangs auch noch regnen, das gilt mit einzelnen Schauern und Gewittern auch für den Verlauf des Tages. Am Nachmittag besteht laut den Meteorologen nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit für Blitze, Böen und Starkregen. Zum Abend hin sollen die Niederschläge aber abklingen und die Wolkendecke auflockern. Die Temperaturen erreichen demnach 13 bis 18 Grad bei schwachem Westwind.

Sonne zum Wochenende

Trocken bleibt es in der Nacht zum Freitag – örtlich kann sich noch Nebel bilden, vereinzelt ist sogar Bodenfrost möglich bei Tiefstwerten zwischen 7 und 2 Grad.