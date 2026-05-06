DWD-Vorhersage

Wann kommt der Sonnenschein zurück - und wo?

Regen, Gewitter und dann Sonne: Wo sich das Wetter in Baden-Württemberg zuerst wieder von seiner besten Seite zeigt – und wo noch Geduld gefragt ist.

Laut DWD sind die Aussichten für Baden-Württemberg in den kommenden Tagen eher grau. (Archivbild) Foto: Martin Gerten/dpa
Laut DWD sind die Aussichten für Baden-Württemberg in den kommenden Tagen eher grau. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer einen Regenschirm besitzt, sollte ihn in den nächsten Stunden griffbereit halten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Baden-Württemberg Schauer aus dem Westen, die sich ausbreiten und auch mal als Gewitter mit durchaus starkem Regen auftreten können. Dabei kann es lokal Starkregen mit 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit geben. Auch kleinkörniger Hagel und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde seien nicht ausgeschlossen. 

Laut DWD kann vereinzelt die Unwetterwarnschwelle überschritten werden. Die Temperaturen erreichen laut Prognose tagsüber 13 Grad in hohen Lagen bis 20 Grad in der Kurpfalz. 

Starkregen lässt nach

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Der schauerartige Regen zieht in der Nacht zum Donnerstag ab, verspricht der Wetterdienst. Es bleibt aber wolkig bis stark bewölkt – hier und dort kann es anfangs auch noch regnen, das gilt mit einzelnen Schauern und Gewittern auch für den Verlauf des Tages. Am Nachmittag besteht laut den Meteorologen nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit für Blitze, Böen und Starkregen. Zum Abend hin sollen die Niederschläge aber abklingen und die Wolkendecke auflockern. Die Temperaturen erreichen demnach 13 bis 18 Grad bei schwachem Westwind. 

Sonne zum Wochenende

Trocken bleibt es in der Nacht zum Freitag – örtlich kann sich noch Nebel bilden, vereinzelt ist sogar Bodenfrost möglich bei Tiefstwerten zwischen 7 und 2 Grad.

Wetterwende dann am Freitag und damit rechtzeitig zum Wochenende: Es soll laut DWD mehr Sonne als Wolken geben, nur im Bergland und in Oberschwaben ist das Schauer- und Gewitterrisiko am späteren Nachmittag noch da. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad, am Rhein und in Nordbaden bis 23 Grad. Ein freundlicher Abschluss nach zwei ungemütlichen Tagen – auch wenn in der Nacht zum Samstag laut DWD hohe Wolkenfelder durchziehen dürften.

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