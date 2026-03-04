Wetterbericht

Wann und wo Nebel die Frühlingsgefühle trüben könnte

Tagsüber viel Sonne, nachts frostig: Welche Regionen besonders betroffen sind und was der Wetterdienst für die kommenden Tage prognostiziert.

In Baden-Württemberg bleibt es Frühlingshaft. Foto: Marijan Murat/dpa
In Baden-Württemberg bleibt es Frühlingshaft.

Stuttgart (dpa/lsw) - Frühlingsgefühle liegen in der Luft: Viel Sonne dürfte in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen für gute Laune sorgen und die Temperaturen steigen lassen. Doch hier und da könnte zäher Nebel – vor allem an Flüssen und in Niederungen – den Start in den Tag noch etwas trüben.

Heute löst sich der Nebel im Laufe des Tages auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Anschließend dürfte verbreitet die Sonne scheinen. Die Temperaturen sollen auf bis zu 11 Grad an der Donau und bis zu 18 Grad am Rhein steigen. Dazu wehe ein schwacher Wind. 

Nachts eisig

In der Nacht zum Donnerstag soll es meist klar sein, lediglich an der Donau und entlang des Rheins könnten sich erneut Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen plus drei Grad in den Hochlagen des Schwarzwaldes und minus vier Grad im Allgäu.

Am Donnerstag dürfte sich der Nebel am Morgen erneut auflösen. Danach erwarten die Fachleute viel Sonne, zeitweise begleitet von einzelnen hohen Wolkenfeldern. Die Höchsttemperaturen bewegen sich demzufolge zwischen 14 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 19 Grad in der Kurpfalz. 

In der Nacht zum Freitag ziehen voraussichtlich teils hohe Wolken durch. Vor allem in den Niederungen könnte sich wieder Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf plus sechs Grad im Schwarzwald und bis minus drei Grad im Allgäu zurück.

Weiter freundlich

Auch am Freitag prägen laut DWD viele hohe Wolkenfelder das Bild am Himmel. Dennoch bleibt es nach der Vorhersage überwiegend trocken. Die Höchstwerte erreichen zwischen 15 Grad am Bodensee und 19 Grad im Markgräflerland. 

In der Nacht zum Samstag ziehen erneut hohe Wolken durch, wie aus der Prognose hervorgeht. Besonders an Flüssen und in Niederungen könne sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus sechs Grad in den Hochlagen des Schwarzwaldes und minus zwei Grad im Allgäu.

