War ein Biber schuld? Zwei Radfahrer bei Sturz verletzt

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Weil wohl ein Biber die Fahrbahn querte, haben sich zwei Radfahrer bei einem Unfall in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) leicht verletzt. Ein 75 Jahre alter Mann und eine 76-Jährige seien am Mittwochabend auf dem Neckartal-Radweg unterwegs gewesen. Der vorausfahrende Mann habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei gestürzt, teilte die Polizei mit. Die Frau sei anschließend ebenfalls zu Fall gekommen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, die Frau wurde vor Ort versorgt.