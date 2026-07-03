War ein Biber schuld? Zwei Radfahrer bei Sturz verletzt
Ein Biber soll einen Radweg gequert haben. Daraufhin stürzen zwei Radfahrer und verletzen sich leicht. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur.
Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Weil wohl ein Biber die Fahrbahn querte, haben sich zwei Radfahrer bei einem Unfall in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) leicht verletzt. Ein 75 Jahre alter Mann und eine 76-Jährige seien am Mittwochabend auf dem Neckartal-Radweg unterwegs gewesen. Der vorausfahrende Mann habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei gestürzt, teilte die Polizei mit. Die Frau sei anschließend ebenfalls zu Fall gekommen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, die Frau wurde vor Ort versorgt.
Als die Polizei eintraf, fehlte von dem Tier jede Spur. Dass es sich dabei um einen Biber gehandelt habe, beruhe auf den Angaben der Radfahrer, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu dem Unfall liefen. Der mutmaßliche Verursacher sei bislang nicht gefunden worden - und vermutlich bleibe das auch so, sagte der Sprecher am Freitagmorgen.