Tarifkonflikt

Warnstreik bei SWEG-Busverkehr zu Schulbeginn

Verdi ruft zu einem zweitägigen Warnstreik im SWEG-Busverkehr auf. Was das für Fahrgäste und Schüler in mehreren Regionen Baden-Württembergs bedeutet.

Erneut Aufruf zu Warnstreik bei der SWEG im Busverkehr. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Erneut Aufruf zu Warnstreik bei der SWEG im Busverkehr. (Archivbild)

Lahr (dpa/lsw) - Das SWEG-Management hat den erneuten Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi kritisiert. «Verdi bringt eine unnötige Schärfe in die laufenden Verhandlungen, und das auch noch zum Schulbeginn - das ist verantwortungslos», sagte Konzerngeschäftsführer Thilo Grabo in Lahr. 

Nach dem Willen der Gewerkschaft sollen die Busse der SWEG auch zu Beginn der kommenden Woche in mehreren Orten von Baden-Württemberg in den Depots bleiben. Die Beschäftigten der SWEG sollen am kommenden Montag und Dienstag zu befristeten Arbeitsniederlegungen aufgerufen werden.

Verdi vermengt nach Darstellung der SWEG bei den aktuellen Warnstreiks zwei Dinge: Zum einen gehe es um den seit Ende August 2026 abgelaufenen aktuellen Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV), zu dem sich Verdi derzeit in Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen (AGVDE) - also nicht direkt mit der SWEG - befinde. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die Arbeitgeberseite hat hier ein mehr als verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, und die Streiks sind daher unverhältnismäßig», so der Konzerngeschäftsführer. Zum anderen geht es seinen Angaben zufolge um die Auswirkungen von Ausschreibungen im Busbereich. «Themen wie Betriebsänderungen und -stilllegungen sind laut Betriebsverfassungsgesetz eine Angelegenheit zwischen Unternehmen und Betriebsrat, nicht zwischen Unternehmen und Gewerkschaft.»

Stockende Tarifverhandlungen

Betroffen von dem Warnstreik sind nach Unternehmensangaben erneut die Standorte Weil am Rhein, Müllheim, Endingen, Emmendingen, Lahr, Offenburg, Schutterwald, Kehl, Gammertingen, Wiesloch, Sinsheim, Dörzbach und Lauda-Königshofen. Es sei deshalb in diesen Verkehrsgebieten mit erheblichen Fahrtausfällen im SWEG-Busverkehr zu rechnen. Betroffen sei auch der Schulbusverkehr der SWEG - dieser werde voraussichtlich vollständig ausfallen. 

Grund für die Warnstreiks sind laut Verdi stockende Tarifverhandlungen. Bundesweit werde über höhere Entgelte im Eisenbahntarifvertrag verhandelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdi-Warnstreik im SWEG-Busverkehr wird ausgeweitet
Tarifkonflikt

Verdi-Warnstreik im SWEG-Busverkehr wird ausgeweitet

Vom Verdi-Warnstreik bei den Bussen der SWEG sind mehrere Orte im Südwesten betroffen gewesen. Nun soll dort auch Anfang kommender Woche kaum ein Bus fahren. Wo kommt es zu Ausfällen?

09.09.2026

Viele Busse bleiben im Depot - Verdi kündigt Warnstreik an
Tarifkonflikt

Viele Busse bleiben im Depot - Verdi kündigt Warnstreik an

Viele Pendler im Badischen sollten lieber umplanen: An mehr als einem Dutzend Standorten fallen die Busse aus. Was Verdi jetzt fordert und was das Unternehmen dazu sagt.

08.09.2026

Verdi setzt Nahverkehr-Warnstreik fort
Tarife

Verdi setzt Nahverkehr-Warnstreik fort

Pendler in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel müssen sich erneut auf ausfallende Busse und Bahnen einstellen. Bis Ende der Spätschicht heute soll der Arbeitskampf andauern.

28.02.2026

Nahverkehr betroffen

Einschränkungen bei Bus und Bahn durch Verdi-Warnstreik

Tausende Fahrgäste im Südwesten mussten am Donnerstag wieder umplanen. Durch Warnstreiks bei Bus und Bahn standen weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs der SWEG still. Der Tarifkonflikt geht am Freitag in die nächste Runde.

04.05.2023

Verkehr

Warnstreik angelaufen: Einschränkungen bei SWEG erwartet

Erst vor wenigen Tagen legte ein Warnstreik den Bahnverkehr im Südwesten weitgehend lahm. Nun müssen sich Fahrgäste erneut auf Einschränkungen einstellen - auch bei Bussen. Auch viele Abiturienten müssen daher umplanen.

26.04.2023