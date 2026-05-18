Warnstreiks an Unikliniken

Warnstreiks an Unikliniken - wo Patienten warten müssen

Verdi will mehr Geld für 26.000 Klinik-Beschäftigte. In Ulm geht es mit den Warnstreiks los, weitere Städte folgen. Wie stark sind Patienten betroffen?

Beschäftigte der Unikliniken treten in einen Warnstreik - Start ist heute in Ulm. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Beschäftigte der Unikliniken treten in einen Warnstreik - Start ist heute in Ulm. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Patientinnen und Patienten an der Universitätsklinik in Ulm sollten sich heute auf mögliche Einschränkungen einstellen. Wegen eines ganztägigen Warnstreiks kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Klinikbeschäftigten in der laufenden Tarifrunde zu Arbeitsniederlegungen auf. 

Und: Ulm ist laut Verdi nur der Beginn der Warnstreiks in dieser Woche. Am Dienstag sind Kliniken in Freiburg, Heidelberg und Tübingen an der Reihe. Die Gewerkschaft rechnet an beiden Tagen mit insgesamt rund 1.500 Teilnehmenden. 

Notfallversorgung gewährleistet, aber ...

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Die Notfallversorgung und lebenswichtige Behandlungen sollen weiter gewährleistet bleiben. In Einzelfällen könne es aber zu Einschränkungen oder Verzögerungen kommen, sagte ein Verdi-Sprecher. 

Die Uniklinik in Tübingen teilte mit: «Dringliche Behandlungen werden weiterhin durchgeführt, die Akut- und Notfallversorgung wird zu jeder Zeit gewährleistet.» Es könne zu längeren Wartezeiten kommen.

Patientinnen und Patienten, deren Termine verschoben werden müssten, seien aktiv durch die jeweiligen Fachabteilungen informiert worden. Zu den zum Warnstreik aufgerufenen Beschäftigten zählen unter anderem der Pflege- und Funktionsdienst, der medizinisch-technische Dienst und Verwaltungsmitarbeitende.

Rund 26.000 Beschäftigte betroffen

Hintergrund des Warnstreiks ist der festgefahrene Tarifstreit für rund 26.000 Beschäftigte der vier Unikliniken. Verdi fordert 7,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 320 Euro zusätzlich pro Monat für die Beschäftigten. Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten sollen monatlich 250 Euro mehr erhalten. Zudem verlangt die Gewerkschaft für Azubis einen Mobilitätszuschuss in Höhe des Deutschlandtickets.

Die nächste Verhandlungsrunde ist laut dem Arbeitgeberverband der Universitätsklinika (AGU) am 17. Juni. Verdi werde dann ein konkretes Angebot unterbreitet, sagte Heinz Falszewski, Geschäftsführer des AGU. Die wirtschaftliche Situation der Unikliniken in Baden-Württemberg sei schwierig. Hinzu kämen zu erwartende weitreichende Folgen der aktuellen Gesundheitsreform.

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