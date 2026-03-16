Gießen und Marburg

Warnstreik an Uniklinik in Mittelhessen

Beim Universitätsklinikum Gießen und Marburg wird um einen Tarifvertrag gerungen. Nun wollen die nicht-ärztlichen Beschäftigten in den Ausstand treten.

Am Universitätsklinikum Gießen und Marburg ruft die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik auf. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Am Universitätsklinikum Gießen und Marburg ruft die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik auf. (Symbolbild)

Gießen/Marburg (dpa/lhe) - Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag und Mittwoch zu einem zweitägigen Warnstreik am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) auf. «Wir wollen Druck für eine gute Lohnerhöhung machen. Das bisherige Angebot des Arbeitgebers reicht nicht aus, um die für eine gute Gesundheitsversorgung benötigten Beschäftigten am UKGM zu halten», begründete Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm die geplante Aktion.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Als Folge könnten aufschiebbare Operationen und Behandlungen ausfallen. Eine Notdienstvereinbarung stellt sicher, dass Notfälle und stationäre Patienten weiterhin versorgt werden. Die Klinik selbst äußerte sich zunächst nicht.

Die Tarifverhandlungen betreffen rund 8.000 nicht-ärztliche Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von zwölf Prozent, mindestens aber 400 Euro. Zudem sollen Zulagen für Schichtdienste und andere belastende Arbeiten steigen.

Im Marburg wollen die Klinikbeschäftigten am Dienstag ab 9.00 Uhr gemeinsam mit den ebenfalls streikenden Landesbeschäftigten demonstrieren. Am Mittwoch ist ab 10.00 Uhr eine Kundgebung vor dem Haupteingang des UKGM Gießen geplant. Dort werden um 11.00 Uhr die Tarifverhandlungen fortgesetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Krankenhäuser

Tarifverhandlungen:Einigung für Uniklinik Gießen und Marburg

In der vierten Runde gab es den Durchbruch: Für das nicht-ärztliche Personal des Uniklinikums Gießen und Marburg liegt eine Tarif-Einigung auf dem Tisch.

06.03.2024

Krankenhäuser

Kundgebung und Warnstreik am Uniklinikum Gießen und Marburg

Patienten müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen am Uniklinikum Gießen und Marburg einstellen. Beschäftigte legen die Arbeit nieder und wollen auch für mehr Geld demonstrieren.

12.02.2024

Tarife

Tarifverhandlung für Uni-Klinik Gießen und Marburg laufen

14.04.2023

Entlastungstarif

Verhandlungen am Uniklinikum Gießen und Marburg gehen weiter

13.04.2023

Gewerkschaft Verdi

Aktueller Tarifstreit: Demonstration am Uniklinikum Gießen

12.04.2023