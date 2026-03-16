Warnstreik an Uniklinik in Mittelhessen

Gießen/Marburg (dpa/lhe) - Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag und Mittwoch zu einem zweitägigen Warnstreik am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) auf. «Wir wollen Druck für eine gute Lohnerhöhung machen. Das bisherige Angebot des Arbeitgebers reicht nicht aus, um die für eine gute Gesundheitsversorgung benötigten Beschäftigten am UKGM zu halten», begründete Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm die geplante Aktion.

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Als Folge könnten aufschiebbare Operationen und Behandlungen ausfallen. Eine Notdienstvereinbarung stellt sicher, dass Notfälle und stationäre Patienten weiterhin versorgt werden. Die Klinik selbst äußerte sich zunächst nicht.

Die Tarifverhandlungen betreffen rund 8.000 nicht-ärztliche Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von zwölf Prozent, mindestens aber 400 Euro. Zudem sollen Zulagen für Schichtdienste und andere belastende Arbeiten steigen.