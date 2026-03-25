Mehr Geld für Klinik-Beschäftigte in Gießen und Marburg

Gießen (dpa/lhe) - Die rund 8.000 nicht-ärztlichen Beschäftigten des Universitätsklinikums Gießen und Marburg bekommen mehr Geld. Neben einer Einmalzahlung von 200 Euro sollen die Beschäftigten laut Gewerkschaft Verdi zwei Erhöhungen erhalten: Zum 1. Mai dieses Jahres steigen die Einkommen demnach um 4,0 Prozent, mindestens aber 110 Euro, und zum 1. Mai 2027 um weitere 2,5 Prozent, mindestens aber 100 Euro.

Zudem sollten berufsspezifische Zulagen erstmals entsprechend der Lohnerhöhung steigen. Die Vergütungen für Auszubildende, dual Studierende und Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Ausbildung würden zudem zum Mai 2026 und Mai 2027 jeweils um 100 Euro angehoben, hieß es.

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Der Vorsitzende der UKGM-Geschäftsführung, Gunther Weiß, sieht die Tarifeinigung als wichtiges Signal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen sei man zu einem für beide Seiten tragbaren Ergebnis gekommen. «Damit stärken wir die Attraktivität des UKGM als Arbeitgeber und schaffen zugleich eine verlässliche Perspektive bis Ende 2027.»