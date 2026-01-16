Warnstreiks angekündigt – Wilhelma und Theater betroffen

Stuttgart (dpa/lsw) - Warnstreiks könnten am kommenden Dienstag Teile des öffentlichen Lebens in Stuttgart lahmlegen. Aufgerufen wurden Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in der Wilhelma, im Staatstheater und in der Staatsgalerie, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft rechnet mit Einschränkungen, aber nicht mit flächendeckenden Schließungen.

Auch Universitäten, die Ministerien und der Landtag könnten in den Ausstand gehen. «Aufgerufen sind alle Landeseinrichtungen», hieß es in der Mitteilung. Geplant ist auch eine Kundgebung. Rund 300 Teilnehmende werden erwartet.