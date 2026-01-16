Bild
Tarifverhandlungen

Warnstreiks angekündigt – Wilhelma und Theater betroffen

Warnstreiks am Dienstag könnten in Stuttgart viele Bereiche des öffentlichen Lebens treffen - auch Kultureinrichtungen und den berühmten Zoo.

Verdi hat im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Verdi hat im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Warnstreiks könnten am kommenden Dienstag Teile des öffentlichen Lebens in Stuttgart lahmlegen. Aufgerufen wurden Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in der Wilhelma, im Staatstheater und in der Staatsgalerie, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft rechnet mit Einschränkungen, aber nicht mit flächendeckenden Schließungen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auch Universitäten, die Ministerien und der Landtag könnten in den Ausstand gehen. «Aufgerufen sind alle Landeseinrichtungen», hieß es in der Mitteilung. Geplant ist auch eine Kundgebung. Rund 300 Teilnehmende werden erwartet. 

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten der Bundesländer sieben Prozent mehr Einkommen – mindestens aber 300 Euro mehr. Insgesamt sind rund 2,2 Millionen Menschen betroffen. Die zweite Tarifrunde in Potsdam endete ohne Einigung. Die abschließende Runde ist vom 11. bis zum 13. Februar geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tarifverhandlungen im ÖPNV – Warnstreiks ab Januar möglich
Öffentlicher Nahverkehr

Tarifverhandlungen im ÖPNV – Warnstreiks ab Januar möglich

Sind Überstunden günstiger als neue Kollegen? Warum Verdi jetzt höhere Zuschläge im Nahverkehr fordert – und was auf Bus- und Bahnfahrer in Baden-Württemberg zukommt.

27.11.2025

Verdi ruft erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf
Tarifstreit

Verdi ruft erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf

Der Tarifstreit für 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen geht in die entscheidende Phase. Das dürften nun auch Kranke und Pflegebedürftige zu spüren bekommen.

05.03.2025

Verdi: Warnstreiks bei Bussen im Südwesten haben begonnen
Tarifkonflikte

Verdi: Warnstreiks bei Bussen im Südwesten haben begonnen

Fährt mein Bus? Fahrgäste müssen am Dienstag in Teiles des Südwestens mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen. Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen - in zwei Tarifrunden.

28.01.2025

Verdi ruft Postbank-Beschäftigte zu Warnstreiks auf
Tarifkonflikt

Verdi ruft Postbank-Beschäftigte zu Warnstreiks auf

Mit Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck erhöhen. Aktionen an diesem Freitag sollen erst der Anfang sein.

15.02.2024

Gewerkschaften

Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst gescheitert

Begleitet von massiven Warnstreiks verhandelten Gewerkschaften und Arbeitgeber über die Einkommen im öffentlichen Dienst. Drei Tage dauerte die Schlussrunde - dann krachte es.

30.03.2023