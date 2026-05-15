Geschäfte und Versandhandel

Warnstreiks im Handel - diese Städte im Land sind betroffen

Viele Menschen nutzen den Brückentag für Einkaufsbummel in den Innenstädten. Doch Warnstreiks in Teilen des Südwestens könnten den Einkaufsspaß einschränken. Welche Unternehmen betroffen sind.

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel in mehreren Städten im Südwesten auf. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel in mehreren Städten im Südwesten auf. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Verbraucher müssen sich in Teilen des Südwestens am Freitag auf Einschränkungen im Einzelhandel einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel in Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Reutlingen, Tübingen, Göppingen, Sindelfingen, Böblingen, Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Esslingen aufgerufen, wie es in einer Mitteilung hieß. Betroffen sind demnach unter anderem die Unternehmen Kaufland, H&M, Ikea, Obi, Primark und Zara. 

Bild

In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi bundesweit zu den ersten Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag sollen bundesweit Betriebe bestreikt werden, sagte Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. In Stuttgart, Frankfurt am Main, Hamburg Dortmund finden zudem Streikkundgebungen statt. 

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen hatte die Arbeitgeberseite in dieser Woche erste Tarifangebote für den Einzelhandel vorgelegt. Die Gewerkschaft wies sie zurück. Zimmer sprach von «vergifteten Angeboten», die nicht einmal die Inflation ausgleichen würden. Die Arbeitgeber bieten ab November eine Erhöhung um zwei Prozent und ab August 2027 eine weitere um 1,5 Prozent. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Aufruf zu Warnstreiks im Handel - diese Orte sind betroffen
Geschäfte und Versandhandel

Aufruf zu Warnstreiks im Handel - diese Orte sind betroffen

Bummeln am Brückentag könnte durch Warnstreiks in Teilen des Südwestens eingeschränkt werden: Die Gewerkschaft hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Welche Unternehmen betroffen sind.

14.05.2026

Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks im Handel auf
Tarifverhandlungen

Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks im Handel auf

Die Beschäftigten im Handel wollen mehr Geld. Die ersten Angebote der Arbeitgeberseite überzeugen die Gewerkschaft aber nicht. Bundesweit sind erste Warnstreiks geplant, in vier Städten Kundgebungen.

13.05.2026

Südwesten

Tausende Teilnehmer an Warnstreiks im Handel

Tarifgespräche im Handel sind seit Jahren eine zähe Angelegenheit. Im Südwesten ist kein Ende in Sicht. Die Gewerkschaft setzt auf Druck von der Straße.

09.07.2023

Gewerkschaft

Verdi setzt Warnstreiks im Südwest-Einzelhandel fort

Die Shoppingtour könnte an diesem Samstag in einigen Läden etwas länger dauern. Denn im Einzelhandel wird erneut gestreikt. Und das könnte sich aus Sicht der Gewerkschaft auch auf die Abläufe in den Geschäften auswirken.

20.05.2023

Tarifkonflikt

Verdi ruft zu Warnstreiks im Südwest-Einzelhandel auf

19.05.2023