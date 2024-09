Warntag als «Stresstest» soll Bevölkerung sensibilisieren

Wiesbaden/Frankfurt/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Auch in Hessen wird am Donnerstag wieder Probealarm über verschiedene Kanäle ausgelöst. Ab 11.00 Uhr werden am sogenannten Warntag zahlreiche Sirenen heulen, Handy-Warnapps auslösen und auch Informationen über Radio, Fernsehen und Informationstafeln im gesamten Bundesland verbreitet werden. Die Entwarnung soll dann um 11.45 Uhr folgen. «Es ist wichtig, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, über welche Kanäle sie Informationen und Handlungsempfehlungen erhalten, um im Ernstfall schnell reagieren zu können», erklärt Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU).