Notfälle

Warntag für Millionen Bürgerinnen und Bürger

Wie gut sind die Hessinnen und Hessen auf Katastrophen vorbereitet? Ein hessenweiter Test mit unterschiedlichen Alarmsystemen soll ihr Bewusstsein dafür schärfen.

Sensibilisierung für Notfälle: Am 12. März heulen in Hessen wieder probeweise die Sirenen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Sensibilisierung für Notfälle: Am 12. März heulen in Hessen wieder probeweise die Sirenen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sirenengeheul, Handypiepsen, Hinweise auf digitalen Werbetafeln: Am 12. März ist wieder ein landesweiter Warntag in Hessen geplant. Der Probealarm wird von 10.00 Uhr an ausgelöst, um 10.30 Uhr soll die Entwarnung folgen, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte. Auch andere Warnmöglichkeiten wie etwa die Handy-App «hessenWARN» und das vom Bund eingeführte «Cell Broadcast» für Mobiltelefone sollen erneut getestet werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Vorbereitung auf Stromausfälle und Extremwetter

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) erklärte: «Die aktuelle Sicherheitslage führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, im Ernstfall schnell und zuverlässig über eine Gefahrenlage informiert zu werden.» Der Christdemokrat ergänzte: «Angesichts möglicher Stromausfälle, Extremwettereignisse oder anderer Gefahrensituationen ist eine schnelle und zuverlässige Warnung der Bevölkerung wichtiger denn je.»

Daher werde am 12. März getestet, ob die Sicherheitssysteme «technisch einwandfrei funktionieren und alle Menschen erreichen». Gleichzeitig ermögliche der Warntag, «sich mit dem richtigen Verhalten im Notfall vertraut zu machen und die eigene Vorsorge zu überprüfen».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesweiter Warntag: Auch Hessen probt den Ernstfall
Probewarnung

Bundesweiter Warntag: Auch Hessen probt den Ernstfall

Ob Naturkatastrophe, Krisensituation oder andere Gefahrenlagen - in solchen Fällen muss die Bevölkerung gewarnt werden. Nun wird erneut das System getestet.

10.09.2025

Warntag für Millionen Hessinnen und Hessen
Notfälle

Warntag für Millionen Hessinnen und Hessen

Wie gut sind die Bürger vorbereitet, um bei Katastrophen richtig zu reagieren? Ein hessenweiter Test mit verschiedenen Alarmsystemen soll ihr Bewusstsein dafür schärfen.

13.03.2025

Über 800.000 Hessen nutzen bestimmte Warn-Apps - Warntag
Notfälle

Über 800.000 Hessen nutzen bestimmte Warn-Apps - Warntag

Wie gut sind die Hessinnen und Hessen vorbereitet, um bei Katastrophen richtig zu reagieren? Bei einem Probealarm an diesem Donnerstag werden nicht nur Sirenen, sondern auch Handy-Apps getestet.

09.03.2025

Donnerstag: Erstmals hessenweiter Warntag
Katastrophenschutz

Donnerstag: Erstmals hessenweiter Warntag

Am 13. März um 10.15 Uhr wird für den Ernstfall geprobt: Hessenweit sollen Sirenen und Warn-Apps getestet werden. Was steckt dahinter?

28.02.2025

Warntag erfolgreich: Keine großen Störungen
Katastrophenschutz

Warntag erfolgreich: Keine großen Störungen

Der Notfall wird einmal im Jahr mit einem Warntag getestet. Irritationen gibt es in Bruchköbel, wo es zusätzlich zur Probewarnung tatsächlich ernst wird.

12.09.2024