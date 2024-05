Warnung: Krumme Geschäfte mit kranken Menschen

Gerade wurde eine Finanzreform beschlossen, um die Pflegeversicherung abzusichern - deswegen gelten ab Samstag auch höhere Beiträge. Da kommt die Botschaft, dass der Bund an anderer Stelle kürzen will.

Auch die AOK glaubt: «In Hessen werden hundertfach Pflegehilfsmittel geliefert, die weder benötigt werden noch bestellt worden sind», wie es in einer Mitteilung der Kasse kürzlich hieß. «In der Regel läuft es so ab», schildert die AOK diese Masche: «Eine pflegebedürftige Person wird zu Hause angerufen und dazu gedrängt, mündlich - somit ohne Unterschrift auf einem Dokument - einen Vertrag über die regelmäßige Lieferung abzuschließen.»

«Leider treffen Kriminelle auf ohnehin sehr belastete, ältere und kranke Menschen oder ihre Angehörigen und nutzen die Situation in den Familien dementsprechend aus», sagt die Sprecherin der DAK-Gesundheit in Hessen, Sandra Scheuring. «Oft sind sich die Betroffenen gar nicht bewusst, etwas beantragt oder eine Unterschrift bei einem Anbieter geleistet zu haben.»

Die hessischen Krankenkassen und die Verbraucherzentrale Hessen raten übereinstimmend: Senioren sollten «auf keinen Fall Auskünfte über ihre Kranken- oder Pflegekasse, zu ihren finanziellen Verhältnissen, zu Pflegegraden oder Pflegegeldansprüchen geben», so die DAK. Bei Angeboten am Telefon sollte man am besten auflegen: «Wir würden niemals Angebote von Drittanbietern am Telefon verkaufen», sagt Kerstin Roth, die bei der AOK Hessen für die Hilfsmittelversorgung verantwortlich ist.