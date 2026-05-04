Wetter

Warum die Gefahr von Waldbränden wieder sinkt

Tagelang wurde vor Waldbränden gewarnt. Einige Kommunen dachten bereits über Verbote nach. Warum entspannt sich die Waldbrandlage nun trotz des trockenen Aprils?

Die gefahr von Waldbränden in Baden-Württemberg ist vorerst gebannt. (Archivbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Die gefahr von Waldbränden in Baden-Württemberg ist vorerst gebannt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Aufatmen nach der tagelangen Waldbrandgefahr: Nachdem der zu trockene April das Risiko zuletzt verschärft hatte, entspannt sich die Lage in den kommenden Tagen stark. Spätestens mit den erwarteten Schauern am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Gefahrenindex einen Rückgang auf die niedrigste Stufe (sehr geringe Gefahr). 

Am Sonntag hatte dieser Index noch an fast jeder zweiten der rund 60 Stationen die zweithöchste Kategorie erreicht, wie aus DWD-Daten hervorgeht. Es bestand also eine hohe Gefahr, dass ein Brand ausbrechen kann. Abgesehen von mehreren kleinen Flächenbränden meldete die Polizei in den vergangenen Tagen aber keine größeren Zwischenfälle.

Schauer im Anmarsch 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In den kommenden Tagen sollen häufiger Schauer, Gewitter und deutlich kühlere Luft in die Region ziehen. Nach erstem Regen am Dienstag wird für Mittwoch mit wiederholten Schauern und Gewittern gerechnet. Auch die Temperaturen gehen zurück.

Der Waldbrandgefahrenindex des DWD reicht von Stufe 1 (sehr geringe Gefahr) bis Stufe 5 (sehr hohe Gefahr). In die Bewertung fließen unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Niederschlag ein. Experten zufolge sind Waldbrände aber vor allem menschengemacht – etwa durch achtlos weggeworfene Zigaretten, das Entzünden von Lagerfeuern oder auch mutwillig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutscher Wetterdienst: Waldbrandgefahr nimmt zu
Wetter

Deutscher Wetterdienst: Waldbrandgefahr nimmt zu

Zu Beginn der Woche bleibt es voraussichtlich trocken in Baden-Württemberg. Die Gefahr für Waldbrände steigt. Wo ist die Lage besonders angespannt?

12.05.2025

«Nicht im Wald rauchen» - Gefahr von Waldbränden ist hoch
Waldbrandsaison

«Nicht im Wald rauchen» - Gefahr von Waldbränden ist hoch

Relativ wenig Regen und Schnee kam in den vergangenen Wochen vom Himmel. Die Gefahr für Waldbrände liegt gleich zu Beginn der Saison mancherorts schon hoch.

08.03.2025

Notfälle

Waldbrände in MV - Lage entspannt sich

An mehreren Orten in Deutschland kämpfen die Feuerwehren noch gegen Flammen und Glutnester. In den Waldbrandgebieten in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Lage derweil etwas entspannt.

14.06.2023

Wetter

Erhöhte Waldbrandgefahr: Besonders Südhessen betroffen

12.06.2023

Wetter

Waldbrandgefahr und trockene Böden: Was sind die Folgen?

Rote bis dunkelrote Flecken, überall in Deutschland. Der Blick auf den aktuellen Waldbrandindex trübt die Freude über das sommerliche Wetter. Experten befürchten: Das ist erst der Anfang.

11.06.2023