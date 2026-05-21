Fußball-Supercup

Warum Dortmund von einem Pokalsieger FC Bayern profitiert

Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart ermitteln am Samstag den DFB-Pokalsieger. Das Berliner Finale hat auch Einfluss auf ein drittes Team und den Saisonstart 2026/27.

Das Supercup-Finale 2025 gewannen die Bayern gegen den VfB Stuttgart. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Das Supercup-Finale 2025 gewannen die Bayern gegen den VfB Stuttgart. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der Ausgang des DFB-Pokalendspiels zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat Auswirkungen auf den Start in die kommende Fußballsaison - und auch auf Borussia Dortmund.

Im Berliner Olympiastadion geht es am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) zwischen Bayern und Stuttgart nämlich auch um die Besetzung des Franz Beckenbauer Supercups. Das Endspiel wird am 22. August parallel zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde ausgetragen, der Austragungsort ist noch offen.

Neuauflage oder Duell Bayern gegen BVB

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Die Bayern stehen als deutscher Meister als Teilnehmer fest. Gewinnt Stuttgart das Pokalfinale, wären sie der Gegner. Es käme zur Neuauflage des Supercup-Endspiels dieser Saison, das die Bayern in Stuttgart mit 2:1 gewinnen konnten. 

Sollten die Bayern in Berlin jedoch das Double schaffen, rückt der Tabellenzweite der Bundesliga nach. Dann wäre Dortmund der Bayern-Gegner im Supercup. Dieser ist auch finanziell attraktiv: Der Sieger kassierte zuletzt drei Millionen Euro Preisgeld, der Finalverlierer bekam immerhin zwei Millionen.

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