Sind es 15.000 Vögel?

Warum in Frankfurt die Tauben gezählt werden

Erstmals werden in Frankfurt die Stadttauben systematisch erfasst. Was sich die Stadt von der aufwendigen Aktion verspricht und wie sie abläuft.

Wie viele Tauben es in Frankfurt gibt, dazu soll eine Zählung genauere Ergebnisse bringen. (Illustration) Foto: Andreas Arnold/dpa
Wie viele Tauben es in Frankfurt gibt, dazu soll eine Zählung genauere Ergebnisse bringen. (Illustration)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 75 Menschen werden an diesem Samstag in Frankfurt Tauben zählen. Auf diese Weise soll die letzte geschätzte Gesamtzahl der Vögel aktualisiert werden, wie der Frankfurter Stadttaubenmanager Dominik Legrum mitteilte. «Im Rahmen einer Masterarbeit wurde 2013 eine Hochrechnung durchgeführt. Damals kam man auf etwa 4.500 Individuen.» Tatsächlich sei derzeit von 8.000 bis 15.000 Tieren auszugehen. 

Eine systematische Taubenzählung im gesamten Stadtgebiet habe es in Frankfurt noch nie gegeben, erklärte Legrum. Mit Ergebnissen rechne er Anfang Oktober. Auch in anderen hessischen Städten werden Tauben gezählt, so in Darmstadt, Kassel und Wiesbaden.

Zählen werden in Frankfurt Freiwillige, die sich bei der Stadt melden konnten. Rund 200 Interessierte seien es gewesen, es gebe jedoch eine begrenzte Anzahl von Zählorten, daher habe eine Auswahl getroffen werden müssen, erklärte der Stadttaubenmanager. 

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Die Helferinnen und Helfern werden für einen Bereich in Frankfurt zuständig sein, in dem sie die anwesenden Tauben in zwei Zeiträumen zählen sollen. Per Foto sollen sie größere Schwärme erfassen.

Krankheiten und hohe Populationsdichte

Hintergrund seien die problematischen Lebensbedingungen vieler Stadttauben, erklärte Legrum. «Sie leiden unter Krankheiten, fehlender artgerechter Versorgung und einer hohen Populationsdichte.» 

Daher soll das Netz an betreuten Taubenhäusern in der Stadt weiter ausgebaut werden. Unter anderem könnten hier Eier ausgetauscht und die Population tierschutzgerecht kontrolliert werden. «Die Taubenzählung liefert der Stadt wichtige Erkenntnisse über die Verteilung der Tiere und hilft dabei, geeignete Standorte für weitere Taubenhäuser gezielt zu planen», so Legrum.

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