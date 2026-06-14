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Warum Nagelsmann Reporter-Legende ein Startelf-Detail verrät

Der Bundestrainer äußert sich vor Länderspielen nur sehr ungern zur Aufstellung. Vor dem ersten WM-Spiel des DFB-Teams macht Julian Nagelsmann eine Ausnahme - und das hat einen besonderen Grund.

Julian Nagelsmann verrät Reporter ein Aufstellungs-Detail. Foto: Tom Weller/dpa
Julian Nagelsmann verrät Reporter ein Aufstellungs-Detail.

Houston (dpa) - Einer deutschen Reporter-Legende mochte Julian Nagelsmann diese äußerst freundlich vorgetragene Bitte nicht ausschlagen - schon gar nicht am 88. Geburtstag. WM-Veteran Hartmut Scherzer wollte vom Bundestrainer wissen, ob denn der junge Außenverteidiger Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt im ersten Gruppenspiel gegen Curaçao in der Startelf stehen werde.

Nach einem «herzlichen Glückwunsch» antwortete Nagelsmann dem Jubilar: «Normalerweise verrate ich nicht so gerne die Startelf. Aber weil Sie Geburtstag haben, sage ich: Ja, er wird beginnen und in dem schönen Stadion spielen.» 

«17 Weltmeisterschaften - das ist richtig stark»

Scherzer, Jahrgang 1938, bedankte sich für die Auskunft zum Start in seine 17. WM als Journalist. 1962 in Chile war er erstmals bei der Endrunde dabei. Die Zahl imponierte dem Bundestrainer, der in Kanada, Mexiko und den USA sein erstes WM-Turnier erlebt. 

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Reporter-Legende Hartmut Scherzer bei einer Preisverleihung vor einem Jahr. (Archvbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Reporter-Legende Hartmut Scherzer bei einer Preisverleihung vor einem Jahr. (Archvbild)

«17 Weltmeisterschaften - das ist richtig stark», meinte Nagelsmann, der mit 38 Jahren der jüngste aller 48 Nationaltrainer bei der Endrunde ist.

«Dafür habe ich zu spät angefangen», scherzte Nagelsmann, der hinzufügte: «Gratulation zu beiden Zahlen, sie sind beide beeindruckend.» Damit war neben der Anzahl der Weltmeisterschaften auch der 88. Geburtstag gemeint.

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