Nach der Landtagswahl

Warum Özdemir noch kein Brezel-Tattoo hat

Brezel-Tattoos als Zeichen des Wahlkampf-Erfolgs: Warum der Grünen-Spitzenkandidat am Ende doch verzichtete. Und wie das bei seinen Mitarbeitern ankommt.

Grüne-Wahlkampfhelfer haben sich Brezel-Tattoos stechen lassen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Grüne-Wahlkampfhelfer haben sich Brezel-Tattoos stechen lassen.

Stuttgart (dpa) - Anders als manch Wahlkampfhelfer der Grünen ist Wahlsieger Cem Özdemir noch ohne Brezel-Tattoo. «Ich dachte ja am Anfang, das ist ein Scherz», sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Mehrere Wahlkämpfer hatten sich auf der Wahlparty am Sonntag Tattoos in Form einer Brezel stechen lassen - das war eine Verabredung für den Fall, dass der Wahlkampf erfolgreich ende.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Ich stand kurz davor, da holte mich aber auch eine Vorfestlegung ein», sagte Özdemir. Er habe bei einer Wahlkampfveranstaltung mal zum Thema Tattoos gesagt, auf einen Ferrari mache man auch keinen Aufkleber. «Das ist immer blöd, wenn man als Politiker Zeugs sagt, das einen einholen kann», sagte der 60-Jährige. «Von daher habe ich dann gekämpft und habe es nicht gemacht.»

Die Maschine sei aber noch da, verriet Özdemir vor Journalisten. «Und es gibt immer noch Mitarbeiter von mir, die sagen, es sei unsolidarisch von mir, dass ich mir kein Tattoo mit einer Brezel gemacht hab'. Ich halt' Sie auf dem Laufenden»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Darum gab es bei der Grünen-Wahlparty Brezel-Tattoos
Baden-Württemberg hat gewählt

Darum gab es bei der Grünen-Wahlparty Brezel-Tattoos

Die Grünen haben die Landtagswahl gewonnen - damit endet ein intensiver Wahlkampf auch für zahlreiche Unterstützer der Partei. Für manchen gab es am Wahlabend eine bleibende Erinnerung daran.

09.03.2026

Prominenz und Abgrenzung als Strategie - das ist Cem Özdemir
Baden-Württemberg hat gewählt

Prominenz und Abgrenzung als Strategie - das ist Cem Özdemir

Seine Partei versteckte Spitzenkandidat Cem Özdemir im Landtagswahlkampf fast schon. Mit der Strategie holte der Grüne nun knapp den Sieg. Wer ist der Mann, der nun wohl Regierungschef wird?

09.03.2026

Wahlkämpfer in Baden-Württemberg gehen in den Endspurt
Landtagswahl

Wahlkämpfer in Baden-Württemberg gehen in den Endspurt

In Baden-Württemberg entscheidet sich am Sonntag, wer das Land künftig regiert. Das Kopf-an-Kopf-Rennen ist mehr als spannend. Die Nerven in den Parteizentralen liegen blank.

06.03.2026

Merz motiviert Wahlkämpfer im Südwesten für den Endspurt
Landtagswahl

Merz motiviert Wahlkämpfer im Südwesten für den Endspurt

In Baden-Württemberg entscheidet sich am Sonntag, wer künftig regiert. Friedrich Merz warnt: Wer blau oder gelb wähle, könnte am Montag grün aufwachen.

06.03.2026

Cem Özdemir kommt nach Weinheim
Landtagswahl

Cem Özdemir kommt nach Weinheim

Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer empfängt Cem Özdemir im Modernen Theater in Weinheim. Wer dabei sein will, muss sich vorher anmelden.

24.02.2026