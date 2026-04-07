Warum tausende Euro verstreut auf einer Bundesstraße liegen

Neu-Ulm (dpa) - Knapp 10.000 Euro in bar hat ein Motorradfahrer auf der B10 bei Neu-Ulm verloren. Die Geldscheine lagen am Montag verstreut über die komplette Fahrbahn und einen angrenzenden Straßengraben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nachdem der Motorradfahrer den Verlust seiner Bauchtasche mit dem Bargeld bemerkt hatte, fuhr er zu der Stelle zurück. Dort sammelte er zusammen mit Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW) die Scheine ein, die zufällig zuvor an dem Ort vorbeigekommen waren.

Steckten sich zwei Männer die Geldscheine ein?

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Zuvor hatte die THW-Besatzung auf der Bundesstraße auf Höhe der Anschlussstelle Nersingen ein stehendes Auto bemerkt. Da sie von einer Panne ausgingen, wollten die Einsatzkräfte anhalten. Noch bevor sie das Fahrzeug erreichten, fuhren jedoch zwei Männer «fluchtartig» davon, wie die Polizei weiter mitteilte.