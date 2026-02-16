Warum weggeworfene Zigarettenkippen gefährlich sind
Eine Kippe reicht, um 1.000 Liter Wasser zu belasten – und das Gift landet sogar in unserer Nahrung. Was steckt im unscheinbaren Filter?
Hanau (dpa/lhe) - Weggeworfene Zigarettenkippen stellen eine erhebliche Umweltbelastung dar und sind aus mehreren Gründen besonders gefährlich. Zigarettenkippen enthalten zahlreiche Schadstoffe, die in die Umwelt gelangen. Eine einzige Zigarettenkippe kann laut einer Studie bis zu 1.000 Liter Wasser verunreinigen. Die Filter setzen bis zu 7.000 verschiedene Chemikalien und Schadstoffe frei, darunter auch krebserregende Substanzen.
Das in den Filtern angesammelte Nikotin und andere Giftstoffe können durch Regen in Böden sowie Grund- und Oberflächenwasser ausgewaschen werden und dort lebende Organismen schädigen. Es besteht auch die Gefahr, dass diese Schadstoffe über diesen Weg in die Nahrungskette gelangen.