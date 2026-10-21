Was der Start der Herbstferien für den Verkehr bedeutet

Stuttgart (dpa/lsw) - An diesem Freitag ist noch Schule angesagt, danach heißt es für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg: ab in die Herbstferien. Gerade zum Ferienstart dürfte am Freitag und am Wochenende auf den Straßen, an den Flughäfen, Bahnsteigen und in den Zügen einiges los sein. Ein Überblick für den Südwesten.

Straße

Der ADAC Württemberg rechnete zum Beginn der Herbstferien mit regem Verkehr auf den Autobahnen in Baden-Württemberg. Speziell am Freitag müssten die Reisenden mehr Zeit bei der Autofahrt einplanen, hieß es in der Stauprognose des ADAC. «Das wird voraussichtlich der staureichste Tag des ersten Ferienwochenendes», sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, laut Mitteilung.

Die Kombination aus Pendelverkehr sowie dem Start der schulfreien Zeit sorge für ein hohes Staurisiko. Zudem belaste am Wochenende der Rückreiseverkehr aus Bundesländern wie Niedersachsen, Sachsen oder Thüringen - in denen die Herbstferien bereits wieder enden - die Straßen.

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Besonders staugefährdete Autobahnabschnitte während der Herbstferien sind laut ADAC die A5 Basel-Karlsruhe, A6 Mannheim-Heilbronn, A8 Stuttgart-Karlsruhe und A81 Singen-Stuttgart.

Auch der ACE (Auto Club Europa) rechnete mit einem hohen Verkehrsaufkommen am Freitag. Mit dem Ferienbeginn in Baden-Württemberg nehme ab den Mittagsstunden vor allem der Reiseverkehr in Richtung Alpenraum spürbar zu. Am Samstag seien auf den Strecken in Süddeutschland durch den dortigen Ferienbeginn zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber in Richtung Alpen und auf den weiterführenden Routen, insbesondere nach Österreich, unterwegs. Sonntags nehme der Verkehr auf den Fernstraßen ab den Mittagsstunden spürbar zu, hieß es laut Mitteilung.

Bahn

Die Deutsche Bahn rechnete mit den meisten Fahrgästen in den Tagen zum Beginn und zum Ende der Ferien. Die Bahn riet Reisenden, einen Sitzplatz zu reservieren und vor Reiseantritt die gewählte Reiseverbindung auf mögliche Änderungen zu prüfen. Fahrgäste mit Tickets ohne Zugbindung könnten sich vor der Fahrt über die Auslastung des Zuges informieren und gegebenenfalls auf einen weniger nachgefragten Zug ausweichen.

Luft