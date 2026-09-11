Ferien im Süden enden - Experten rechnen mit vielen Staus

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil in Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien zu Ende gehen, rechnet der ADAC am Wochenende erneut mit viel Verkehr auf den Autobahnen. Man gehe von einem lebhaften Rückreiseverkehr aus, teilte ein Sprecher des ADAC Württemberg mit. Die größte Staugefahr drohe am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer flexibel sei, sollte deswegen möglichst früh am Morgen oder spät am Abend unterwegs sein.

Besonders stark betroffen dürften laut ADAC die Routen aus dem Süden in den Norden sein. Mit Problemen rechnen die Experten etwa auf der A5, der A6 und der A8. Besonders groß sei das Staurisiko zwischen Baden-Baden und Karlsruhe, zwischen dem Kreuz Weinsberg und Wiesloch/Rauenberg sowie zwischen Ulm und Mühlhausen. Im Großraum Stuttgart wird mit Staus zwischen dem Dreieck Leonberg und dem Kreuz Stuttgart gerechnet.

Weniger Stau als zum Ferienstart

Die gute Nachricht für alle Reisenden: Ganz so schlimm wie zum Ferienstart dürfte es nach Einschätzung des ADAC nicht werden. «Der Rückreiseverkehr verteilt sich erfahrungsgemäß auf die letzten beiden Ferienwochenenden, da viele Menschen schon früher aus dem Urlaub zurückkehren oder bereits zu Hause sind», erklärte der Sprecher. Im letzten Jahr verzeichnete der ADAC am letzten Ferienwochenende im Südwesten insgesamt 841 Kilometer Stau. Am ersten Ferienwochenende waren es damals 1.471 Kilometer gewesen.