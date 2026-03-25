Volle Fernstraßen

Ferienstart in Hessen – ADAC warnt vor Stau auf Autobahnen

Wer die Osterferien in Hessen auf der Autobahn beginnt, muss mit viel Verkehr rechnen. Auf welchen Strecken laut ADAC besondere Staugefahr droht und worauf sich Flugreisende einstellen müssen.

Auf den Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet erwartet der ADAC zum Start in die Osterferien viel Verkehr. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Auf den Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet erwartet der ADAC zum Start in die Osterferien viel Verkehr. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Start in die Osterferien dürfte es voll auf den hessischen Autobahnen werden. Neben Hessen starten nach Angaben des Verkehrsclubs ADAC neun weitere Bundesländer in die erste Ferienwoche. Die Osterferien beginnen in Hessen am Freitag nach Unterrichtsschluss. «Insbesondere spätnachmittags und am frühen Abend am Donnerstag und am Freitag sowie Samstagvormittag muss mit vollen Straßen gerechnet werden,» erklärt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen.

Besser sei es, die Fahrt in den Urlaub auf den Wochenanfang zu verschieben, falls dies möglich sei. Vor allem auf vielbefahrenen Abschnitten rund um die Ballungsräume und auf den Fernverbindungen sei zum Ferienstart mit mehr Verkehr zu rechnen. Besonders eng werde es auf den Fernverbindungen der A3, A5 und A7. 

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Baustellen-Staus auf A7 und A45 erwartet

Stauschwerpunkte sind dem ADAC zufolge zudem im Bereich der Autobahn-Baustellen zu erwarten – bundesweit gibt es derzeit fast 800 Baustellen. In Hessen betrifft das vor allem den Abschnitt der A7 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Würzburg sowie das Teilstück der A45 zwischen Gießen und Olpe.

Im Rhein-Main-Gebiet trifft es vor allem Autofahrer, die über die A671 fahren wollen. Die Strecke ist rund um die Hochheimer Mainbrücke noch bis Ende April gesperrt. Aufgrund der Brückensperrung wird mit deutlich mehr Verkehr rund um den Mainzer Ring sowie das Wiesbadener Kreuz gerechnet.

Im Einzelnen sind laut ADAC folgende Strecken zum Start in die Osterferien besonders staugefährdet:

  • Großraum Frankfurt und Rhein-Main-Gebiet
  • A 3 Frankfurt – Limburg
  • A 5 Frankfurt – Kassel
  • A 7 Kirchheimer Dreieck – Hattenbacher Dreieck
  • A 45 Aschaffenburg – Gießen
  • A 66 Frankfurt – Wiesbaden
  • A 671 Wiesbaden – Rüsselsheim (Sperrung Mainbrücke Hochheim)

Auch an Ostern viel Verkehr auf Autobahnen erwartet

Auch zum Ende der Karwoche und an Ostern dürfte es auf Hessens Autobahnen wieder voll werden - vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden. Auch in diesem Jahr erwartet der ADAC den meisten Reiseverkehr am Gründonnerstag. Am Ostermontag ist nachmittags auf den Rückreiserouten mit erhöhtem Verkehr zu rechnen. Am Ostersonntag dürfte es hingegen voraussichtlich sehr ruhig auf den Fernstraßen sein.

Auch auf dem Frankfurter Flughafen wird zum Start in die Osterferien Hochbetrieb herrschen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Auch auf dem Frankfurter Flughafen wird zum Start in die Osterferien Hochbetrieb herrschen. (Archivbild)

Rund 3,1 Millionen Passagiere am Frankfurter Flughafen

Nicht nur auf den Straßen, sondern auch in der Luft werden viele Menschen unterwegs sein. Der Betreiber Fraport rechnet vom 27. März bis zum 12. April mit rund 3,1 Millionen Passagieren auf dem Frankfurter Flughafen. Allein am ersten Ferienwochenende vom 27. bis zum 30. März werden den Angaben zufolge 721.000 Passagiere von Deutschlands größtem Flughafen abheben. Zudem beginnt am 29. März der Sommerflugplan.

Aufgrund des insgesamt hohen Passagieraufkommens rechnet der Flughafenbetreiber mit Wartezeiten, insbesondere an der Grenzkontrolle für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger. Hintergrund sind die gestiegenen Erfassungsanforderungen der EU an diese Personen.

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