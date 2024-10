ADAC rechnet zum Herbstferien-Start mit vollen Straßen

Frankfurt (dpa/lhe) - An die deutsche Küste, ganz weit weg ins Warme oder doch lieber in die Berge? Wenn am Wochenende die Herbstferien in Hessen beginnen, machen sich Familien überall im Land auf den Weg in den Urlaub. Der ADAC rechnete bereits ab Freitagnachmittag mit vollen Straßen. Denn auch das Nachbarland Rheinland-Pfalz startet in die schulfreie Zeit. Für Bahnreisende kommen Bauarbeiten hinzu.