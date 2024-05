Langes Wochenende: ADAC rechnet mit Verkehr auf Autobahnen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum letzten langen Wochenende in diesem Frühjahr rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen in ganz Hessen. Die ersten Staus werden bereits für Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr erwartet, wenn Wochenendausflügler auf den Berufsverkehr treffen, wie der Automobil-Club in Frankfurt am Dienstag mitteilte. Besonders staugefährdet ist zudem wegen des Rückreiseverkehrs der Sonntag. Der ADAC empfiehlt, möglichst antizyklisch zu fahren und längere Autofahrten rund um Fronleichnam für den frühen Morgen- oder die späten Nachmittagsstunden einzuplanen. Betroffen sind neben den Autobahnen 3, 5, 7 und 66 vor allem Abschnitte mit vielen und langen Autobahn-Baustellen.