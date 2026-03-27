Mit Vollgas in die Erholung: Hessen startet in Osterferien
Schulranzen weg, Koffer raus: Hessens Schülerinnen und Schüler starten in die Osterferien. Auch in anderen Bundesländern beginnt nun die unterrichtsfreie Zeit. Was bedeutet das für Verkehr und Reisen?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen beginnen die Osterferien. Für Schülerinnen und Schüler heißt das nach Unterrichtsschluss am Freitag: frei bis einschließlich 12. April. Zusammen mit den angrenzenden Wochenenden ergibt sich damit eine gut zweiwöchige Pause vom Schulalltag. Auch Berufstätige können sich über zusätzliche freie Tage freuen: Karfreitag (3. April) und Ostermontag (6. April) sind gesetzliche Feiertage.
Staugefahr und Wartezeiten
Nach Angaben des Verkehrsclubs ADAC müssen sich Pendler und Reisende auf volle Straßen und mehr Verkehr einstellen. «Am Freitag sowie Samstagvormittag muss mit vollen Straßen gerechnet werden», erklärt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Besonders rund um die Ballungsräume sowie auf wichtigen Fernverbindungen sei mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Als Stauschwerpunkte nennt der ADAC vor allem Autobahnbaustellen. In Hessen betrifft das unter anderem die A7 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Würzburg sowie die A45 zwischen Gießen und Olpe.
Nicht nur auf den Straßen, sondern auch in der Luft werden viele Menschen unterwegs sein. Der Betreiber Fraport rechnet vom 27. März bis zum 12. April mit rund 3,1 Millionen Passagieren auf dem Frankfurter Flughafen. Aufgrund des insgesamt hohen Passagieraufkommens kann es demnach zu Wartezeiten kommen.
Wer ist schon in den Ferien?
Die Osterferien beginnen außer in Hessen auch in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen sind schon in den Ferien. Thüringen, Sachsen und das Saarland müssen sich noch ein paar Tage gedulden. Nur Hamburg geht leer aus. Die Schülerinnen und Schüler dort haben nur an den Osterfeiertagen frei. Dafür hatten die Hamburgerinnen und Hamburger im März schon Frühjahrsferien.