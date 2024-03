Startschuss in Osterferien: Drei Wochen schulfrei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die über 851.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen starten am heutigen Freitag in ihre extralangen Osterferien. Wegen einer Sonderregelung haben sie drei statt der üblichen zwei Wochen frei, wie es auf der Internetseite des hessischen Kultusministeriums heißt. Dafür waren die Herbstferien um eine Woche verkürzt worden. Grund für diese Regelung in diesem und dem vergangenen Schuljahr waren die jeweils späten Sommerferien. Der Unterricht begann erst wieder im September, nach der üblichen Regelung hätten die Kinder und Jugendlichen im Oktober schon wieder zwei Wochen Ferien gehabt.

Nicht nur in Hessen, auch in zehn weiteren Bundesländern beginnen am Freitag die Ferien. Der ADAC rechnet für diesen Tag mit spürbar mehr Verkehr und Staus in Richtung Süden. «Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 13.00 bis 19.00 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr», teilte der Automobilclub mit. Zu den besonders belasteten Strecken gehören in Hessen die Autobahn 3 Oberhausen-Frankfurt-Würzburg, die A5 vom Hattenbacher Dreieck über Frankfurt nach Karlsruhe sowie die A7 von Hannover nach Würzburg.

Auch am Frankfurter Flughafen wird Betrieb erwartet. «Wir rechnen für Freitag und Samstag mit jeweils rund 170 000 Passagieren, am Sonntag werden es noch ein wenig mehr», sagte eine Unternehmenssprecherin.