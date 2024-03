Deutlich mehr Verkehr Richtung Süden erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der ADAC rechnet angesichts des Beginns der Osterferien in elf Bundesländern an diesem Freitag mit spürbar mehr Verkehr und Staus in Richtung Süden. «Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 13.00 bis 19.00 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr», teilte der Automobilclub mit. Zu den besonders belasteten Strecken gehören in Hessen die Autobahn 3 Oberhausen-Frankfurt-Würzburg, die A5 vom Hattenbacher Dreieck über Frankfurt nach Karlsruhe sowie die A7 von Hannover nach Würzburg.

Auch am Frankfurter Flughafen wird mit viel Betrieb gerechnet. Passagiere mit Reisegepäck sollten mindestens zweieinhalb Stunden und Gäste mit Handgepäck zwei Stunden vor dem Abflug im Terminal sein, empfahl der Flughafenbetreiber Fraport. «Laut einer ersten Abschätzung rechnen wir am Wochenende täglich mit 170.000 bis 180.000 Passagieren, am Freitag können es 150.000 bis 180.000 sein», sagte eine Unternehmenssprecherin.