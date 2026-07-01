Was die Gäste mit der Thermeneröffnung im «Miramar» erwartet

Weinheim (dpa) - Rund eineinhalb Jahre nach dem Brand mit Millionenschaden im Spaßbad «Miramar» in Weinheim nahe der Grenze zu Hessen öffnet nun auch die Salz- und Kristalltherme wieder. Damit sind alle Bereiche des Erlebnisbades nach dem Feuer wieder in Betrieb. Der Schaden lag damals nach Angaben des Betreibers bei mehr als 20 Millionen Euro. Der Eröffnungstermin der Therme hatte sich mehrfach verschoben. Zeitweise war bereits Ende 2025 geplant gewesen.

Was wird neu geboten?

Laut Betreiber wurde die Salz- und Kristalltherme in den vergangenen 18 Monaten erneuert und weiterentwickelt. Die Therme sei neu gestaltet worden, unter anderem sei die Raumakustik verbessert worden, heißt es. Die technische Infrastruktur, etwa die Wasseraufbereitung, sei erneuert worden. Elemente wie die charakteristischen Kristallwelten, bei denen an den Wänden Amethyste anstatt Fliesen angebracht waren, seien allerdings erhalten geblieben.

Insgesamt seien mehr als 20 Millionen Euro in den Wiederaufbau und die Modernisierung des Bades investiert worden. Rund neun Millionen Euro entfallen auf die Therme. Das Bad hatte mitgeteilt, den Bereich baugleich mit der ursprünglichen Therme wiederzuerrichten zu wollen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Was ist mit den Eintrittspreisen?

Die Preise würden nun «moderat» angepasst, sagte Geschäftsführerin Lara Steinhart. Demnach steigt der Tagestarif im Erlebnisbad für Erwachsene zum 1. Juli um einen Euro von 29,90 Euro auf 30,90 Euro. Dafür würden Familien für Kinder nicht schon ab zwei Jahren Eintritt zahlen, sondern erst ab drei Jahren.

Der Tagestarif für die Therme inklusive Erlebnisbad steigt von 35,90 Euro auf 38,90 Euro, der Saunazuschlag bleibt bei 5 Euro. Damit kosten Sauna, Therme und Erlebnisbad nun im Tagestarif 43,90 Euro statt wie zuvor 40,90 Euro.

Was ist mit dem Rest des Bades?

Das Spaßbad selbst hatte bereits im Juni 2025 wieder geöffnet - allerdings ohne die Therme. Bei dem Brand in der Salz- und Kristalltherme war auch das Freizeitbad teilweise zerstört worden. Abschließende Untersuchungen hätten ergeben, dass ein technischer Defekt zu dem Feuer geführt habe, sagte ein Sprecher der Therme. Die Wiedereröffnung des Spaßbades war ebenfalls mehrfach verschoben worden, weil die Schäden durch den Brand größer gewesen waren, als zuvor angenommen.

Wie viele Menschen besuchen das Bad pro Jahr?