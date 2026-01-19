Bild
Parteitag

Was ein Einzug der Linken in den Landtag bedeuten würde

Die Linke auf dem Sprung ins Parlament: Was würde sich dadurch im eher konservativen Ländle politisch verändern?

Drei junge Frauen gehen für die Linke ins Rennen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Drei junge Frauen gehen für die Linke ins Rennen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Linke könnten Umfragen zufolge erstmals in Baden-Württemberg den Sprung ins Parlament schaffen. Bislang war die Partei hierzulande in der außerparlamentarischen Opposition. Es herrscht Aufbruchstimmung. Innerhalb eines Jahres hat sich die Mitgliederzahl auf über 10.000 mehr als verdoppelt - mehr als die Hälfte davon ist jünger als 30 Jahre. Besonders in studentisch geprägten Städten wie Freiburg oder Heidelberg gilt die Linke als fest verankert.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Getragen wird der Linken-Boom von gesellschaftlicher Unzufriedenheit, wachsender sozialer Ungleichheit, der Wohnungsnot in vielen Städten - und der allgemeinen Proteststimmung im Land. Im Wahlkampf setzt die Linke besonders auf das Thema Wohnen. Ein Trio aus drei jungen Frauen, alle noch keine 30 Jahre alt, führt die Partei in den Wahlkampf.

Aber was passiert, wenn die Linke im Landtag sitzt? Ein Einzug wäre vor allem symbolisch bedeutsam. Neben CDU, Grünen, SPD, AfD – und womöglich der FDP – würde das politische Spektrum spürbar breiter. Debatten könnten dadurch vielfältiger, der Parlamentsalltag aber auch komplexer werden.

Hauch von Revolution im Landtag?

Die Partei unterscheidet sich in nicht nur im Inhalt, sondern auch in Ton und Kultur deutlich von den anderen Parteien. Nach Parteitagsreden werden schon mal die Fäuste gereckt und der Schlachtruf «Alerta! Alerta! Antifascista!» («Achtung, Antifaschisten!») skandiert. Hitzige Debatten wären also vorprogrammiert. Außerdem planen die Linken, ihre Amtszeiten zu begrenzen und ihre Abgeordneten-Gehälter auf das Durchschnittsgehalt zu deckeln.

Inhaltlich wäre der Einfluss begrenzt: Koalitionen mit anderen Parteien strebt die Linke nicht an. Sie will laute und unbequeme Opposition sein - Themen setzen, Anträge einbringen, Ausschüsse mitgestalten und Debatten anstoßen. Themen wie Mietwucher und soziale Mindeststandards könnten stärker in den Fokus rücken. Sozialverbände und Gewerkschaften erhielten neue Ansprechpartner im Parlament. Andere Parteien müssten sich den Debatten stellen – genau das wollen die Linken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was eine Linke im Landtag für den Südwesten heißt
Parteitag

Was eine Linke im Landtag für den Südwesten heißt

Die Linke auf dem Sprung ins Parlament: Wohin will die Partei, woher kommt der Boom – und was würde sich dadurch im eher konservativen Ländle politisch verändern?

19.10.2025

Was eine Linke im Landtag für Baden-Württemberg bedeutet
Parteitag

Was eine Linke im Landtag für Baden-Württemberg bedeutet

Die Linke auf dem Vormarsch: Welche Schwerpunkte sie setzt, woher der Boom kommt und welche Auswirkungen das auf die Politik im Südwesten haben kann.

18.10.2025

Linke will mit Kampf gegen hohe Mieten in den Landtag kommen
Parteitag

Linke will mit Kampf gegen hohe Mieten in den Landtag kommen

Bezahlbares Wohnen statt Leerstand: Die Linke will Baden-Württemberg sozialer machen – und wittert ihre historische Chance auf den Landtagseinzug. Es herrscht Aufbruchsstimmung.

18.10.2025

Linken-Bundeschef will zweistelliges Ergebnis im Südwesten
Landtagswahl

Linken-Bundeschef will zweistelliges Ergebnis im Südwesten

Linkenchef Jan van Aken gibt sich kämpferisch: Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg will seine Partei erstmals in den Landtag einziehen – und gleich zweistellig punkten.

18.10.2025

Parlament

Linkspartei strebt Wiedereinzug in den Landtag an

16 Jahre nach ihrem ersten Einzug in den Hessischen Landtag muss die Linkspartei nun ihre Sachen packen. In fünf Jahren wollen sie wiederkommen. Bis dahin will sich die Partei neu aufstellen.

16.01.2024