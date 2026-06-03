Was ich wissen muss zum J.P. Morgan-Lauf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Es ist wieder so weit: Beim J.P. Morgan-Lauf in Frankfurt gehen Zehntausende Menschen am Mittwoch an den Start. Los geht es laut der Veranstalter um 19.00 Uhr.

Wo ist der Start, wo ist das Ziel?

Die Läuferinnen und Läuferin starten demnach an zwei verschiedenen Punkten: entweder in der Hochstraße oder in der Börsenstraße. Das Ziel befindet sich in der Senckenberganlage. Aber es geht nicht nur ums Laufen, sondern um das Miteinander, so gibt es im Anschluss an mehreren Orten sogenannte Party-Points.

Was sind weitere Daten und Fakten rund um den Lauf?

An der 5,6 Kilometer langen Strecke werden den Angaben zufolge rund 800 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Für die Läuferinnen und Läufer stehen laut Veranstalter rund 40.000 Bananen bereit. Der Erlös wird an gemeinnützige Organisationen gespendet. Der erste J.P. Morgan-Lauf in Frankfurt fand übrigens 1993 statt.

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Wie komme ich am besten hin?

Besonders einfach ist es mit dem Nahverkehr: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) bietet den teilnehmenden Unternehmen eine Tageskarte für das gesamte Verkehrsnetz zu einem Sonderpreis an.

«Ob aus Marburg oder dem Odenwaldkreis: Zum Lauf geht es schnell und bequem für nur 4,65 Euro. Bitte beachte, dass das RMV-Ticket nur in Verbindung mit einer Startnummer gültig ist», erklären die Veranstalter. Einschränkungen gibt es bei einigen Buslinien in der Stadt. Bei manchen U- und S-Bahnen wird die Taktung dagegen erhöht.

Kann ich auch ohne ein Firmenteam mitlaufen?

Leider nein. «Alle Teilnehmenden müssen Teil eines Firmenteams mit mindestens vier Mitarbeitenden sein», heißt es.

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