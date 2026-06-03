Zehntausende Läufer

Was ich wissen muss zum J.P. Morgan-Lauf

Jedes Jahr treten Tausende beim J.P. Morgan-Lauf in Frankfurt an - so auch an diesem Mittwoch. Das Wichtigste zum Firmenlauf.

Seit 1993 findet der Firmenlauf in Frankfurt statt (Archivbild) Foto: Lukas Kastner/dpa
Seit 1993 findet der Firmenlauf in Frankfurt statt (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Es ist wieder so weit: Beim J.P. Morgan-Lauf in Frankfurt gehen Zehntausende Menschen am Mittwoch an den Start. Los geht es laut der Veranstalter um 19.00 Uhr.

Wo ist der Start, wo ist das Ziel?

Die Läuferinnen und Läuferin starten demnach an zwei verschiedenen Punkten: entweder in der Hochstraße oder in der Börsenstraße. Das Ziel befindet sich in der Senckenberganlage. Aber es geht nicht nur ums Laufen, sondern um das Miteinander, so gibt es im Anschluss an mehreren Orten sogenannte Party-Points.

Was sind weitere Daten und Fakten rund um den Lauf?

An der 5,6 Kilometer langen Strecke werden den Angaben zufolge rund 800 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Für die Läuferinnen und Läufer stehen laut Veranstalter rund 40.000 Bananen bereit. Der Erlös wird an gemeinnützige Organisationen gespendet. Der erste J.P. Morgan-Lauf in Frankfurt fand übrigens 1993 statt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wie komme ich am besten hin?

Besonders einfach ist es mit dem Nahverkehr: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) bietet den teilnehmenden Unternehmen eine Tageskarte für das gesamte Verkehrsnetz zu einem Sonderpreis an. 

«Ob aus Marburg oder dem Odenwaldkreis: Zum Lauf geht es schnell und bequem für nur 4,65 Euro. Bitte beachte, dass das RMV-Ticket nur in Verbindung mit einer Startnummer gültig ist», erklären die Veranstalter. Einschränkungen gibt es bei einigen Buslinien in der Stadt. Bei manchen U- und S-Bahnen wird die Taktung dagegen erhöht. 

Kann ich auch ohne ein Firmenteam mitlaufen?

Leider nein. «Alle Teilnehmenden müssen Teil eines Firmenteams mit mindestens vier Mitarbeitenden sein», heißt es. 

Worauf sollten Autofahrer achten?

Wer am Mittwoch mit dem Auto unterwegs sein will, muss mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Entlang der Strecke werden rund 4.500 Meter Absperrzaun aufgebaut. Die ersten Sperrungen gibt es am Lauftag gegen 13.45 Uhr. «Gegen 23 Uhr am Veranstaltungstag ist mit einem Ende der letzten Absperrmaßnahmen zu rechnen», heißt es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
J.P. Morgan-Lauf: 5,6 Kilometer und 40.000 Bananen
Zehntausende Läufer

J.P. Morgan-Lauf: 5,6 Kilometer und 40.000 Bananen

Jedes Jahr treten Tausende bei dem Firmenlauf in Frankfurt an. Auch in einer Woche ist es wieder so weit. Ein Überblick in Zahlen.

27.05.2026

Firmenlauf - Zehntausende Läufer joggen durch Frankfurt
Firmenlauf

Firmenlauf - Zehntausende Läufer joggen durch Frankfurt

Mehr als 60.000 Menschen haben sich für die 31. Auflage des J.P. Morgan-Laufs angemeldet. Autofahrer müssen warten - die Strecke führt durch die Frankfurter Innenstadt.

04.06.2025

Joggen mit Kollegen: Zehntausende Teilnehmer beim Firmenlauf
Firmenlauf

Joggen mit Kollegen: Zehntausende Teilnehmer beim Firmenlauf

Bereits zum 31. Mal findet der J.P. Morgan-Lauf mitten in Frankfurt statt. Für die Großveranstaltung werden etliche Straßen gesperrt.

03.06.2025

Zehntausende bei Frankfurter Firmenlauf
Freizeitsportler

Zehntausende bei Frankfurter Firmenlauf

Jogging-Look statt Büro-Outfit: Tausende sind mit Kolleginnen und Kollegen beim Firmenlauf dabei. Der findet in Frankfurt bereits zum 30. Mal statt.

05.06.2024

Leute

Zehntausende bei Firmenlauf in Frankfurt gestartet

14.06.2023