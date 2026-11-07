Was Innenminister Hagel von Israel lernen will

Stuttgart (dpa/lsw) - Schutz vor Cyberangriffen, Abwehr von Drohnen und Gedenken an die Opfer des Hamas-Terrors: Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) reist am Samstag mit einer Delegation nach Israel. Bis Mittwoch will sich der stellvertretende Ministerpräsident dort zu Sicherheitsthemen informieren. Geplant ist auch ein Besuch im Westjordanland, bei dem die Folgen von Siedlergewalt im Mittelpunkt stehen sollen.

Nach Angaben von Hagels Ministerium führt die Reise unter anderem nach Jerusalem und Tel Aviv. Auf dem vorläufigen Programm stehen Einblicke in die Polizeiarbeit in Israel. Zudem soll es um Drohnenabwehr gehen. «Sicherheit entsteht heute im Netzwerk. Wer seine Bürger schützen will, braucht starke Partner. Israel ist ein solcher Partner», sagte Hagel der Deutschen Presse-Agentur. «Unsere Freundschaft trägt, gerade in schweren Zeiten.»

Schutz vor Angriffen aus dem Netz

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Schwerpunkt ist die Cybersicherheit: Wie schützt sich Israel vor Cyberangriffen? Innenminister Hagel will sich vor Ort informieren. Er soll bei der Eröffnung der Cyber Week in Tel Aviv sprechen, einer internationalen Cybersicherheitskonferenz. Hagel sagte, er werde dort die «führenden Köpfe der israelischen Cyberabwehr» treffen.

«Israel zählt weltweit zu den führenden Nationen der Cybersicherheit. Das Land hat gelernt, unter ständigem Druck zu bestehen, digital wie analog», sagte Hagel. Diese Erfahrung sei Gold wert. «Auch Baden-Württemberg steht im Visier: Cyberangriffe, Sabotage und hybride Bedrohungen treffen Unternehmen, Kommunen und kritische Infrastruktur.» Man werde dort aus erster Hand erfahren, «wie Israel Angriffe früh erkennt, entschlossen abwehrt und Krisen meistert».

Gedenken und Gespräche im Westjordanland

Neben Sicherheitsfragen ist auch Raum für Erinnerung vorgesehen. Hagel will in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niederlegen. Am Montag, dem Jahrestag der Novemberpogrome von 1938, ist ein Besuch der Gedenkstätte auf dem Gelände des Nova-Musikfestivals geplant. Dort hatten Terroristen beim Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 viele Menschen ermordet.