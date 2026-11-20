Frankfurt (dpa) - Zahlreiche junge Menschen wollen am Freitag in Frankfurt auf die Straße gehen. Unter anderem hat die Initiative «Gen-Z regelt» zu erneuten Protesten aufgerufen. Bei den Protesten in der Halloween-Nacht am 31. Oktober war die Lage - nach einer zunächst friedlichen Demo - eskaliert. Auch deshalb setzen die Sicherheitsbehörden nun auf ein Großaufgebot.

Wie bereiten sich die Einsatzkräfte vor?

Die Polizei ist mit mehr als 2.000 Beamten im Einsatz. «Die Gewaltexzesse, die wir am 31. Oktober gesehen haben, gegen Sachen und gegen die Polizei, dürfen sich nicht wiederholen», erklärte Innenminister Roman Poseck (CDU). Das Aufgebot sei auch nötig, weil es eine noch höhere Mobilisierung zur Gewalt aus dem linksextremistischen Spektrum gebe.

Ein besonderes Augenmerk liege auf dem Schutz der innerstädtischen Achse zwischen Opernplatz, Hauptwache und Konstablerwache, insbesondere nach Einbruch der Dämmerung, sagte Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller. «Das Einsatzkonzept sieht unter anderem vor, im Bedarfsfall kurzfristig sämtliche Zugänge zur Zeil zu kontrollieren.»

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Foto: Andreas Arnold/dpa Solche Bilder sollen sich dieses Mal nicht wiederholen. (Archivbild)

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte friedliche Proteste. «Wir nehmen die Sorgen und Zukunftsängste junger Menschen ernst», sagte der hessische GdP-Chef Jens Mohrherr. «Wir stehen an der Seite aller, die friedlich für ihre Zukunft demonstrieren. Aber bei Gewalt gegen Menschen, insbesondere gegen unsere Kolleginnen und Kollegen, gibt es keine Toleranz.»

Wo genau wird protestiert?

Beim Ordnungsamt sind fünf Veranstaltungen angemeldet:

«Gen-Z regelt» lädt auf der Weseler Werft am Nachmittag zu einer stationären Kundgebung mit 4.000 erwarteten Teilnehmenden.

Zudem veranstaltet die Initiative eine Demo vom Bahnhofsviertel zum Bockenheimer Depot mit rund 1.500 Menschen.

Der «Internationale Jugendverband» lädt zur Demo an der Goethe-Universität mit erwarteten 75 Teilnehmenden.

Zur Demo «Schulstreik gegen Wehrpflicht», die um 10.00 Uhr am Willy-Brandt-Platz startet, wurden 1.200 Menschen angemeldet. Veranstalter ist der Verdi-Jugendbezirk.

Der Jugendbezirk organisiert auch ab 17.30 Uhr eine Demo mit geschätzt 500 Menschen. Sie startet am Bockenheimer Depot

Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft weist darauf hin, dass es zu Einschränkungen im Nahverkehr kommen kann. Auch mehrere Ladenbetreiber verbarrikadierten rechtzeitig ihre Geschäfte.

Was steckt hinter «Gen Z regelt»?

«Wir sind junge Menschen, die nicht länger zusehen wollen, wie über unsere Zukunft entschieden wird, ohne dass wir gehört werden», heißt es auf der Homepage zu den bundesweiten Protesten. Gefordert wird dort eine Politik, die in Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit, Klimaschutz und bezahlbares Leben investiert. Die Initiative positioniert sich gegen Gewalt und Extremismus: «Unser Protest ist friedlich, ohne Ausnahme».

Foto: Boris Roessler/dpa Am 31. Oktober wurde zunächst friedlich demonstriert. (Archivbild)

Die Generation Z umfasst je nach Definition junge Erwachsene, die zwischen Ende der 1990er und den frühen 2010er Jahren geboren wurden.

Was passierte am 31. Oktober - und danach?

Nach zunächst friedlichen Gen-Z-Protesten kam es an diesem Abend zu Plünderungen und Krawallen. Laut Ministerium wurden mehr als 180 Polizisten verletzt. Stand Mittwoch wurden 99 Tatverdächtige ermittelt. Zudem seien die Kontrollen auf der Zeil deutlich verstärkt worden.