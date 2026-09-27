Tipps von Unternehmerlegende

Was Reinhold Würth jungen Menschen im Unternehmertum rät

Der Unternehmer Reinhold Würth hat aus einem kleinen Betrieb einen Milliardenkonzern gemacht. Und ist damit sehr reich geworden. Angehende Unternehmer sollten sich laut Würth diese eine Frage stellen.

Unternehmer Würth: «Wenn jemand weiß, was sparen heißt, dann bin ich es.» (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Unternehmer Würth: «Wenn jemand weiß, was sparen heißt, dann bin ich es.» (Archivbild)

Künzelsau (dpa/lsw) - Der Unternehmer Reinhold Würth rät jungen Menschen, die heute Unternehmer werden möchten, sich zunächst eine Frage zu stellen. «Ob der- oder diejenige bereit ist, sich mit Haut und Haaren für das Projekt zu engagieren und für nichts anderes da zu sein als für dieses Unternehmen, Tag und Nacht», sagte der 91-Jährige dem Portal «The Pioneer».

Er würde auch nicht blindlings loslaufen, sondern sich zunächst so weitgehend wie möglich informieren. Für die Finanzierung gebe es staatliche Förderprogramme, aber gerade am Anfang müsse man natürlich sparen. «Wenn jemand weiß, was sparen heißt, dann bin ich es», sagte Würth. Er habe sich zum Beispiel früher Vesperbrote für drei Reisetage mitgenommen, um kein Geld für Mittagsessen ausgeben zu müssen.

Reinhold Würth begann 1949 eine Lehre in der Schraubengroßhandlung seines Vaters. Nach dessen Tod fünf Jahre später übernahm der damals 19-Jährige den kleinen Betrieb. Unter seiner Führung expandierte das Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten im großen Stil. Das für seine Produkte im Montage- und Befestigungsbereich bekannte Unternehmen aus Künzelsau in Baden-Württemberg, wozu etwa Schrauben oder Dübel zählen, machte Würth zum Milliardär und zu einem der reichsten Deutschen. Würth ist Ehrenvorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats des Familienunternehmens.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Reinhold Würth: «Der Leistungsgedanke ist verloren gegangen»
Unternehmerlegende

Reinhold Würth: «Der Leistungsgedanke ist verloren gegangen»

Wofür soll man sich anstrengen? Unternehmer Reinhold Würth vermisst den Leistungswillen bei den Menschen in Deutschland. Liefert aber auch eine mögliche Erklärung.

14.07.2026

Unternehmer Würth: «Leistung zählt, nicht das Parteibuch»
Neue Regierung

Unternehmer Würth: «Leistung zählt, nicht das Parteibuch»

Weniger Bürokratie, mehr Begeisterung: Was Unternehmer Reinhold Würth von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) erwartet – und warum er an Lothar Späth erinnert.

14.05.2026

Fake-Video mit Reinhold Würth wirbt für dubiose Geldanlagen
Betrug

Fake-Video mit Reinhold Würth wirbt für dubiose Geldanlagen

Ein gefälschtes Video mit Reinhold Würth kursiert im Netz. Darin wirbt er angeblich für eine Geldanlage - schnelle Gewinne inklusive. Wie erkennen Nutzer solche betrügerischen Angebote?

19.01.2026

Unternehmer Reinhold Würth trauert um seine Tochter
Todesfall

Unternehmer Reinhold Würth trauert um seine Tochter

Völlig überraschend ist eine Tochter des als «Schraubenkönig» bekannten Reinhold Würth gestorben. Sie konzentrierte sich auf ein Leben jenseits des Familienunternehmens.

07.10.2025

Reinhold Würth: Unternehmer, Kunstsammler, Tagebuchschreiber
90. Geburtstag

Reinhold Würth: Unternehmer, Kunstsammler, Tagebuchschreiber

Reinhold Würth hat aus dem Zwei-Mann-Betrieb seines Vaters einen Milliardenkonzern gemacht. Er hat aber noch viele weitere Baustellen beackert. Nun feiert er Geburtstag.

18.04.2025