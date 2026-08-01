Was zirpt denn da? Tierarten kommen nach Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Was man früher eher vor allem von lauen Urlaubsabenden am Mittelmeer kannte, gibt es nun auch häufiger in Hessen zu hören: das markante Zirpen von Schrecken und Grillen. Und auch der Gesang einst eher südländischer Vögel kann mancherorts ertönen.

Letztendlich führe der Klimawandel zu einem Artenwechsel, sagt Bernd Petri, Experte des Naturschutzbundes Hessen. «Organismen, die kühleres und feuchteres Wetter lieben, werden verschwinden. Zugleich werden hitze- und trockenheitsresistentere Arten hier Einzug erhalten.» Diese Anpassung finde eigentlich permanent statt. «Wir haben beispielsweise in Südhessen mittlerweile Arten, die eingewandert sind.» Die habe es vor 5, 10 oder 20 Jahren eigentlich noch gar nicht gegeben.

Der Zistensänger ist jetzt ein neuer Hesse

Da seien beispielsweise zwei Vogelarten: Der Zistensänger brüte jetzt im zweiten Jahr hintereinander in den Bruchwiesen bei Büttelborn (Kreis Groß-Gerau), einem großen Schutzgebiet. «Der ist jetzt ein neuer Hesse, der ist eingewandert aus dem Mittelmeerraum.» Die zweite Art sei der Seidensänger, der sich ebenfalls in den Bruchwiesen aufhalte. Beide Vogelarten werden sich nach Einschätzung von Petri weiter verbreiten.

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Und da seien natürlich die Schrecken und Grillen, mit ihren markanten Geräuschen, die man früher nur aus dem Süden kannte. «Seit einigen Jahren hören wir im Hochsommer die Weinhähnchen, die gab's vor 20 Jahren auch nur Mittelmeerraum.» Und jetzt würden sie uns auch hierzulande bezirzen. Auch die Ödlandschrecke mit ihren blauen Flügen breitet sich laut Nabu zunehmend in Hessen aus.

Ebenso die Südliche Grille, mit ihrem typischen rauen Grillengeräusch. «Die ist extrem trockenresistent und hitzeresistent.» Ihr Zirpen sei nun gerade in den sommerlichen Abendstunden an erhitzten Beton- und Asphaltflächen und ganz besonders entlang von Bahngleisen zu hören, sagt Petri. «Also auch die Klanglandschaft hat sich in Hessen verändert.»

Andere Arten verschwinden allmählich